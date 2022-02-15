Путін заявив, що його не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО

Путін заявив, що його не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО

Президент РФ вкотре заявив про нібито "інфраструктуру НАТО біля нашого дому".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче вирішити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО, зараз, під час переговорного процесу. Лідера РФ не влаштовує обіцянка не приймати Україну до альянсу.

Про це російський президент сказав на спільний з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем пресконференції у вівторок, 15 лютого.

"От ви сказали чудову фразу: "Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО". Що означає "кажуть"? Ми ж з вами маємо розуміти, що таке "кажуть" у міждержавних відносинах. Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі на жоден день у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому", ­– сказав Путін.

Більше того, нагадав він, обговорюється питання щодо вступу України до НАТО.

"Кажуть, як ви сказали, це не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює в історичній перспективі? Абсолютно нічого", – додав президент РФ.

"Росія чує, що Україна не готова сьогодні до вступу до НАТО, ми знаємо цю тезу. І одразу кажуть, що її завтра не приймуть, а приймуть тоді, коли її підготують до цього. Але для нас це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, ось прямо зараз, найближчим часом, під час переговорного процесу, мирними засобами", – сказав російський лідер.

Він додав, що РФ виходить із цієї тези і дуже сподівається, що партнери почують її занепокоєння і сприймуть серйозно.

Нагадаємо, 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення альянсу щодо перспективи членства України залишається незмінним, попри загрозу можливого нападу Росії. За словами Столтенберга, двері НАТО для майбутнього членства України залишаються відчиненими.