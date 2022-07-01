Путін заявив, що Захід підштовхує Росію до "прискорення об'єднавчих процесів" з Білоруссю

Путін заявив, що Захід підштовхує Росію до "прискорення об'єднавчих процесів" з Білоруссю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід своїм тиском начебто підштовхує країну до "об'єднавчих процесів" з Білоруссю.

За словами Путіна, під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 25 червня вони "докладно обговорили це питання".

Про це повідомляє "російська служба BBC".

"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск із боку так званого "колективного Заходу" підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси", – сказав очільник Кремля, не уточнивши, про яке саме прискорення йдеться.

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Він також заявив, що домовився з Лукашенком "задіяти для експорту білоруських товарів на зовнішні ринки перевалочні можливості російського портового терміналу на Балтиці".

Нагадаємо, раніше сам Лукашенко заявив, що країни колишнього СРСР мають "зблизитися" з Білоруссю та Росією.

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