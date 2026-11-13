Путін зазіхнув на північ України та висунув ультиматуми НАТО: що приховують переговори з посланцями Трампа

Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор Росії Володимир Путін не збирається відмовлятися і від територій на півночі України, які Кремль оголошує нібито захопленими. Йдеться про землі за межами чотирьох анексованих областей — Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Під час зустрічі з посланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером Путін заявив про державний кордон РФ як єдину «лінію розмежування». Американські аналітики зауважують, що це свідчить про намір Москви зберегти контроль над захопленими районами на півночі України, які вважає як так звану «зону безпеки».

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Окрім того, помічник «фюрера» і голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що Росія не погодиться на жодний територіальний компроміс і надалі продовжуватиме розширювати свою так звану «зону безпеки» — території на півночі Сумської і Харківської областей.

«Мединський і Путін публічно заявляли, що будь-яка українська територія, на яку ступає нога російського військового, нібито має належати Росії», — зауважили в ISW.

Путін погрожує зірвати гарантії безпеки

Американські аналітики зауважують, що Володимир Путін відкидає всі суттєві гарантії безпеки для повоєнної України. Він повторив свої вимоги до західних держав утриматися від розгортання військ в Україні в межах будь-яких повоєнних гарантій безпеки.

«Фюрер» також кинув чергову порцію погроз на адресу Заходу. З його слів, присутність будь-яких іноземних військ на території України є «абсолютно неприйнятною» для Росії і нібито буде загрожувати безпеці Росії. З його слів, іноземні війська будуть «законними цілями» для російських сил, і що їхнє розгортання в Україні негайно перезапустить війну.

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«Путін та інші російські чиновники відкидають західні гарантії безпеки для України від того часу, як очолювана Європою Коаліція охочих почала обговорювати таке розгортання іноземних військ у березні 2025-го», — йдеться у звіті.

Путін погрожує через війська НАТО

В ISW наголошують, переговірники використали переговори в Абу-Дабі, щоб підтвердити свої вимоги щодо НАТО 2021-го. Так, поінформоване джерело повідомило українському виданню «РБК-Україна», що делегація РФ відмовилася обговорювати з Києвом конкретні домовленості про припинення вогню чи будь-які взаємні поступки.

Натомість представники Кремля наполягали, щоб переговори зосередили на ультимативних вимогах Росії, висунутих ще в грудні 2021 року. Серед них:

припинення подальшого розширення НАТО на схід;

надання Росії права вето на розміщення військ у країнах, які вступили до Альянсу після 1997 року;

відмова від військової діяльності в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії;

заборона на розміщення ракет середньої дальності в зоні досяжності російської території.

В ISW наголошують, що ультиматуми Кремля від 2021-го також передбачали зобов’язання США не допустити подальшого розширення НАТО та не розміщувати озброєння в Європі.

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Втім, два джерела, обізнані з переговорами, повідомили Axios, що Віткофф і Кушнер наголосили російській делегації: за ці понад п’ять років ситуація у світі суттєво змінилася. Вони закликали Москву підготувати нову мирну пропозицію, яка передбачала б конкретні кроки для деескалації та гарантії, що Росія не відновить агресію проти України й Європи.

Водночас російські переговорники продовжували наполягати на старих вимогах Путіна та навіть виправдовували повномасштабне вторгнення 2022-го нібито відмовою адміністрації тодішнього президента Джо Байдена виконати ультиматум Кремля. Однак США наприкінці 2021-го та на початку 2022 року неодноразово намагалися дипломатично знизити напруженість, зокрема під час переговорів Байдена з Путіним.

«Путін розпочав повномасштабне вторгнення не через загрозу з боку НАТО, а задля підкорення України та відновлення російського імперського впливу. Тому незмінність вимог Кремля від грудня 2021 року свідчить, що Москва не зацікавлена в реальних компромісах і змістовних переговорах про завершення війни», — наголошують в ISW.

Нагадаємо, Путін висунув територіальні ультиматуми Віткоффу і Кушнеру. В ISW наголошують, що диктатор не демонструє готовності поступатися жодною зі своїх вимог. Москва далі наполягає на початкових територіальних претензіях до України, а також висуває ультиматуми щодо демонтажу НАТО і повного перегляду європейської архітектури безпеки, сформованої після завершення холодної війни.

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