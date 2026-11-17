Володимир Путін. / © Associated Press

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Кримський міст, який збудували за наказом російського диктатора Володимира Путіна, зазнав руйнувань унаслідок українських атаки протягом 16-17 листопада. Руйнування переправи вдруге за добу стало гучним провалом не лише російської оборони, а й для Кремля.

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

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З оприлюднених у Мережі кадрів видно, що у воду Керченської протоки впала велика арка і значна частина автомобільного полотна. Зокрема, арка була важливим несним елементом конструкції, а не просто декоративною частиною. Тому для відновлення переправи знадобляться масштабні ремонтні роботи. Наразі автомобільна частина переправи наразі непридатна для проїзду транспорту.

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Після атаки російська окупаційна влада негайно закликала жителів Криму не намагатися виїжджати на материкову частину Росії через міст. Водночас пошкодження переправи можуть спричинити тривалі проблеми з постачанням окупованого Криму для російської армії.

Удар по репутації Кремля

Повторне ураження переправи стало серйозним ударом по іміджу Кремля. Особливо символічним воно є напередодні поїздки «фюрера» Володимира Путіна до Китаю, де запланована його зустріч із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.

Кримський міст є одним із «символів» російської окупації Криму 2014-го. На будівництво витратили майже 4 млрд доларів. У Росії переправу називали однією з найбільш захищених у світі, однак її системи протиповітряної оборони не змогли запобігти повторним ударам.

Ураження переправи, яка давно була однією з військових цілей України, демонструє ефективність нових українських далекобійних ракет і безпілотників власного виробництва. Саме вони, як зазначає видання, змогли завдати мосту масштабних руйнувань.

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Зауважимо, Володимир Путін особисто відкрив автомобільну частину Кримського мосту в травні 2018 року — через чотири роки після незаконної анексії півострова. Залізничну ділянку запустили в грудні 2019-го.

Атака на Кримський міст — заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський назвав операцію з ураження «безпрецедентною». З його слів, вона складалася із семи етапів і тривала кілька тижнів.

«Сьогодні всі бачать наслідки для головного військового переходу з російської території до нашого українського Криму», — заявив глава держави.

Президент повідомив, що перед основною атакою українські сили поступово знищили системи ППО, радари і засоби радіоелектронної боротьби. Під час наступного етапу БпЛА атакували автомобільну частину мосту, а по залізничній ділянці вдарили ракетами «Нептун» у поєднанні з безпілотниками.

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«Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але ми також нагадуємо Росії, що війна завжди повернеться туди, де вона почалася. Оборонні можливості України сильні і залишатимуться такими, і ми ніколи не залишимо терор проти наших міст і людей без відповіді», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, окупаційна «влада» Криму заявила про удар по Кримському мосту 16 і 17 листопада. Як наслідок, зафіксовано значні руйнування переправи. Зокрема, арка автомобільної частини впала у воду, обвалився проліт проїжджої ділянки.

Дата публікації 10:21, 17.11.26 Кількість переглядів 367 Ракети «Фламінго» атакували Кримський міст 17 листопада

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