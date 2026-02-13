Війна в Україні / © ТСН

У війні проти України президент РФ Володимир Путін уже зазнав стратегічної поразки.

Про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб, відповідаючи на запитання українського журналіста на Мюнхенській безпековій конференції, передає видання «Новини.Live».

Фінський лідер перелічив ознаки того, що він назвав стратегічною поразкою господаря Кремля:

Путін хотів зробити Україну російською, однак вона стала європейською;

Путін хотів запобігти розширенню НАТО, але отримав членство Фінляндії та Швеції;

Путін хотів знизити оборонні витрати Альянсу, однак тепер вони зростають до 5%.

Александр Стубб висловив впевненість, що Путін зрештою програє також на полі бою.

Він нагадав, що 12 років тому Росія захопила 12% української території, а відтоді здобула ще 8% за останні два роки. Заради 1% української території, наголосив президент Фінляндії, у грудні минулого року у війні проти України загинуло 34 тисячі російських солдатів, яких тепер ніким замінити.

«Просто продовжуйте те, що робите, і наприкінці ви переможете і виграєте цю війну», — запевнив Стубб.

Як повідомлялося, Фінляндія залишається однією з небагатьох європейських країн, які не втрачають пильності щодо Росії, зберігаючи розвинену систему готовності. Вона охоплює мережу бомбосховищ, значні резерви критично важливих ресурсів, а також підготовку молоді й представників еліт.

Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо попередив, що після укладення мирної угоди щодо України Росія зосередить свої війська на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент держави-агресорки Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію у «мерзенній русофобії» та пригрозив сусідній країні «розплатою».