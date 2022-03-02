"Путін зазнає невдачі": Борис Джонсон назвав напад Росії на Україну воєнним злочином

Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що дії президента Росії Володимира Путіна в Україні кваліфікуються як військовий злочин.

Про це пише CNN.

Джонсон у парламенті Великої Британії зазначив, що війська Путіна бомблять мирних жителів України. Джонсон також заявив, що Путін "серйозно прорахувався" з відповіддю України.

"У своєму огидному нападі на суверенну країну він недооцінив надзвичайну стійкість українського народу, а також єдність та рішучість вільного світу у протистоянні його варварству. Якщо Путін подвоїть свої дії, то і ми подвоїмо, ще більше посилюючи економічний тиск і підтримуючи Україну фінансами, зброєю та гуманітарною допомогою", - додав Джонсон, заявивши, що Велика Британія "продовжить затягувати петлю навколо режиму Путіна".

"Путін повинен зазнати невдачі у своїй авантюрі і я не сумніваюся, що він зазнає невдачі, а ми досягнемо успіху в захисті України", - сказав він.