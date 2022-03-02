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"Путін зазнає невдачі": Борис Джонсон назвав напад Росії на Україну воєнним злочином

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"Путін зазнає невдачі": Борис Джонсон назвав напад Росії на Україну воєнним злочином

Associated Press

Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що дії президента Росії Володимира Путіна в Україні кваліфікуються як військовий злочин.

Про це пише CNN.

Джонсон у парламенті Великої Британії зазначив, що війська Путіна бомблять мирних жителів України. Джонсон також заявив, що Путін "серйозно прорахувався" з відповіддю України.

"У своєму огидному нападі на суверенну країну він недооцінив надзвичайну стійкість українського народу, а також єдність та рішучість вільного світу у протистоянні його варварству. Якщо Путін подвоїть свої дії, то і ми подвоїмо, ще більше посилюючи економічний тиск і підтримуючи Україну фінансами, зброєю та гуманітарною допомогою", - додав Джонсон, заявивши, що Велика Британія "продовжить затягувати петлю навколо режиму Путіна".

"Путін повинен зазнати невдачі у своїй авантюрі і я не сумніваюся, що він зазнає невдачі, а ми досягнемо успіху в захисті України", - сказав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

"Це вже світова війна", - Жигімантас Павіліоніс про війну в Україні

"Це вже світова війна", - Жигімантас Павіліоніс про війну в Україні
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