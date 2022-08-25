Путін збільшив штатну чисельність російських військ

Президент Росії Володимир Путін підписав 25 серпня указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб.
Підписаний Путіним документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на російському порталі правової інформації.
Указ стосується саме військовослужбовців (до складу ЗС РФ входять не лише вони), і їхня кількість збільшиться на 137 тис. – від 1 млн 13 тис. до 1 млн 150 тис.
Міноборони РФ доручено передбачити виділення коштів із бюджету.
Нагадаємо, за даними української розвідки, у Росії створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом.
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