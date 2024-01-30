Путін збирає армію, яку відправить до Африки: РФ планує розмістити там військову базу – Bloomberg

Росія намагається розширити свій вплив на країни Африки і набирає Збройні сили, щоб замінити найманців групи "Вагнер" по всьому африканському континенту.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство оборони Росії продовжує докладати зусиль, спрямованих на розширення впливу Росії в країнах Африки. "Африканський корпус" посилить військову присутність Росії за допомогою мережі військових баз, які контролюватиме Міністерством оборони, у спробі відродити вплив Москви на континенті в період різкого зниження впливу Заходу.

Це також дозволить Кремлю консолідувати контроль над бізнес-мережею ПВК "Вагнер" в Африці, включно з потенційно прибутковими гірничодобувними інтересами, після смерті ватажка групи Євгена Пригожина.

"З боку Кремля це визнання того, що є можливість використати це", — сказав Дж. Пітер Фам, колишній спеціальний посланець США в Сахелі.

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"Якщо це буде офіційно оформлено, особливо з виходом Франції, це, безперечно, буде набагато більш значним і потенційно тривалим зрушенням у геополітичних і дипломатичних позиціях". Французькі війська, які борються з повстанцями в Сахелі, покинули Малі та Буркіна-Фасо після того, як військові усунули цивільний уряд і наблизилися до Росії", - пояснює Дж. Пітер Фам, колишній спеціальний посланник США в Сахелі.

"Африканський корпус", який готує Росія, має на меті залучити новобранців і колишніх бійців ПВК "Вагнер" до середини 2024 року для розгортання щонайменше в п’яти дружніх з Росією країнах — Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці і Республіці Нігері. Хоча ПВК "Вагнер" технічно розформували після смерті Пригожина, але вона продовжує діяти.

Як розповіло джерело, близьке до Міноборони РФ, Росія хоче надіслати до країн Африки близько 20 000 своїх солдатів.

Група "Вагнер" на піку своєї діяльності в Африці налічувала щонайбільше кілька тисяч осіб.

Минулої середи, 24 січня, близько 100 російських військових прибули до Буркіна-Фасо, щоб забезпечити безпеку капітана Ібрагіма Траоре – солдата, який захопив владу в результаті військового перевороту 2022 року.

Проте Росія має амбітні плани, прагнучи побудувати регіональну штаб-квартиру в Центральноафриканській Республіці, де протягом останніх шести років "Вагнер" вів жорстоку кампанію від імені президента, і включився в апарат національної безпеки в обмін на діаманти та золото.

"Військова база буде побудована. У нас тут багато чоловіків і багато росіян. Необхідно забезпечити їм базу", – сказав Bloomberg News телефоном Патрік Біда Куягбеле, старший радник президента президента Центральноафриканської Республіки Фостена-Арканжа Туадери.

Він також додав, що точне місцерозташування бази є "цілком таємним", і уряд все ще проводить аналіз кількох місць.

"Кількість російських військових у ЦАР подвоїлася до майже 2000 осіб після смерті Пригожина – ознака того, що співпраця з Росією у сфері безпеки "інтенсифікувалася", - сказав Куягбеле.

Москва скористалася дестабілізацією в Західній Африці, спричиненою військовими переворотами та ісламістськими повстаннями в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо, посиленими народним невдоволенням колишньою колоніальною державою Францією та очевидним втручанням Заходу.

У вересні три країни Сахелі (тропічна савана в Африці, яка є своєрідним переходом між Сахарою і південними, родючішими землями, відомішими як африканський регіон Судан - ред.) та Росія підписали договір про взаємну оборону.

Минулого тижня військовий лідер Чаду, який зараз вважається останнім бастіоном західного впливу в Сахелі, зустрівся з Путіним у Москві, щоб обговорити співпрацю у сфері безпеки.

Головний чиновник Державного департаменту США в Африці Моллі Фі висловила стурбованість тим, що Росії вдасться укласти угоду щодо військової присутності в Нігері, де США мають велику базу безпілотників.

Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров, який відповідає за діяльність "Вагнер" в Африці та на Близькому Сході, відвідав Нігер на початку грудня. Цього місяця прем’єр-міністр країни відвідав Москву для переговорів і підписання нової оборонної угоди з Кремлем.

Очікується, що "Африканський корпус" збереже фокус "Вагнера" на видобутку сировинних ресурсів з метою залучення твердої валюти для фінансування війни в Україні, заявили офіційні особи.

"Наразі це може бути ребрендинг, але це вже чудовий результат для росіян. Раптом вони йдуть від "Вагнера", до якого Захід доклав багато зусиль, щоб стримати – з’явилися нові щупальця гідри, і тепер він називається Африканський корпус", - сказав Лу Осборн, аналітик All Eyes on Wagner, консорціуму, який відстежує діяльність групи.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни готують рекрутингову експедицію в Африку, щоб знайти людей для війни в Україні.

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