Путін збирається передати владу і розраховує на гарантії: аналітик назвав погодженого диктатором кандидата

Путін збирається передати владу. Цей процес він хоче запустити ще у цім році, якщо все буде вдало для нього. Для нього це питання того, яку "спадщину" він залишить по собі, адже владу вигідно передавати на піку могутності.

Про це розповів історик і політичний аналітик Валерій Соловей в ефір YouTube-каналу "Гроші".

"Якби не було 24 лютого і він продовжив би передачу влади, розпочатої ще восени, то він би залишився в історії Росії як людина, яка підняла Росію з колін. Це була б не точна картина, я кажу про образ, який би був в російських медіа і який би увійшов у підручники історії.А потім казали б: "А за Путіна нас всі боялися, а ось ці слабаки все здали". Але він зробив фатальну помилку: він програв увесь свій спадок. Це повний провал", - пояснив Соловей.

Для Путіна передавання влади – це питання не просто репутації, іміджу, а й питання вже навіть особистого виживання, зазначає аналітик.

"Як кажуть мені військові: у Росії можуть пробачити все, що завгодно вождю, окрім військової поразки. Кремль зараз перебуває на межі військової поразки, і російські військові це прекрасно розуміють", - каже Соловей.

За його словами, Путні погодився на запропонованого йому основного кандидата на президентське крісло - сина Миколи Патрушева Дмитра.

"Саме по лінії Патрушев-Салліван йдуть консультації США і Росії. Друга лінія - це Ушаков. Але Патрушев важливіший", - каже він.

За словами Солов'я, серед обговорюваних питань з американцями є дві лінії – одна з них – це не застосування ядерної зброї, а друга лінія – це питання, як виходити з російсько-української конфронтації, а третя лінія – це питання транзиту влади.

"Ці ліні всі тісно переплетені. Путін розраховує спробувати управляти, коли піде у тінь. Його з Патрушевим пов'язують тісні стосунки. Можливо, він розраховує на максимальні гарантії. У Патрушева є одна важлива якість - він належить до людей, які виконують свої обіцянки. Але я б не сказав, що Путін гарантує собі солодке життя пенсіонера. Найімовірніше, для нього все закінчиться сумно. Альтернатива: взяти з собою весь світ. Він дійшов до такого стану, коли готовий забрати з собою всіх", - сказав історик.

Зміна влади в РФ

Через невдачі Росії на українському фронті у кулуарах знову заговорили про те, хто може замінити Володимира Путіна на посаді президента.

У російських елітах зріє невдоволення. У ЗМІ просочуються відомості, що у близьких до Кремля колах таємно обговорюють перелік наступників Путіна на випадок його усунення від влади. За повідомленнями NewsWeek, п’ятірка можливих кандидатів має такий вигляд:

експрезидент і колишній прем’єр Росії Дмитро Медведєв ;

; перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Керієнко;

міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, а також його батько голова Ради безпеки РФ Микола Патрушев ;

а також його батько голова Ради безпеки РФ ; засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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