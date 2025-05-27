Чи дійсно Путін збожеволів: The Times про стан диктатора

Російський диктатор Путін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Путін «абсолютно збожеволів», адже без необхідності обстрілює мирних мешканців України.

Що трапилося з Путіним і чи має рацію Трамп, називаючи його божевільним, пише оглядач The Times Марк Беннетс.

Аналітик заувжив, що критики часто звинувачували Трампа в нерозумінні Путіна. Тож його опис російського диктатора, який він зробив у вихідні, як «абсолютно божевільного» опоненти Кремля сприйняли з позитивом.

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«Дехто може запитати, чому Трампу знадобилося так багато часу, щоб дійти такого висновку, водночас інші вже задаються питанням, скільки часу мине, перш ніж відомий своєю непередбачуваністю лідер США змінить свою думку», — розмірковує Беннетс.

Експерт нагадує, що нинішній державний секретар США Марко Рубіо поставив під сумнів психічний стан Путіна ще в лютому 2022 року, лише через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення.

«Хотів би я поділитися більшою кількістю інформації, але наразі можу сказати, що для багатьох цілком очевидно, що з Путіним щось не так», — сказав Рубіо, який на той час був заступником голови спеціального комітету Сенату США з питань розвідки. В інтерв’ю CNN він додав, що російський президент, «здається, має деякі нейро/фізіологічні проблеми зі здоров’ям».

Путін уже не той?

Гліб Павловський, колишній радник Кремля, який відіграв важливу роль у приході Путіна до влади, повторив слова Рубіо.

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«Колишній Путін не вчинив би так. Він був дуже розсудливою людиною, — сказав він у перший тиждень повномасштабного вторгнення Росії. — Але тепер усе це зникло. У нього з’явилася одержимість Україною, якої раніше не було. Зараз він реагує на картинки у своїй голові».

Натомість сам автор статті не виключає, що Путін прагне створити образ божевільного, нестабільного диктатора, щоб залякати Україну та її західних союзників. Але хоча він прагне покращити відносини зі США в рамках ширших амбіцій щодо зміцнення геополітичного впливу Росії, Путін не бажає дарувати Трампу таку необхідну йому дипломатичну перемогу, навіть ненадовго утримуючись від авіаударів по Україні.

«Ступінь ненависті Путіна до українців такий, що він не в змозі діяти найвигіднішим для Росії чином. До біса раціональні аргументи, я хочу бачити, як горять їхні міста, як плачуть їхні діти — така логіка Путіна сьогодні», — написав в соціальних мережах Аббас Галлямов, колишній кремлівський спічрайтер, який зараз є політичним аналітиком. Він додав: «Коли людина втрачає самоконтроль, це погано для неї закінчується».

Путін міг «поїхати дахом» від час ковіду

Беннетс припускає, що якщо Путін і збожеволів, то коріння його божевілля може лежати в його тривалій ізоляції під час пандемії коронавірусу. Хоча загальнонаціональний локдаун у Росії був коротким порівняно з західними країнами, Путін не хотів наражати себе на ризик і два роки прожив у своїй резиденції в Ново-Огарьово під Москвою.

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Резиденція була обладнана металевими «дезінфікувальними тунелями», які обприскували відвідувачів під час входу на територію, а ті небагато людей, включно з ветеранами Другої світової, які зустрічалися з Путіним віч-на-віч, були змушені заздалегідь просидіти на карантині 14 днів. Інші, зокрема іноземні лідери, як-от президент Макрон, були змушені сидіти на протилежному кінці абсурдно довгих столів.

© Associated Press

Регулярні контакти Путіна під час пандемії скоротилися до невеликої групи осіб з його близького оточення, до якої входив Микола Патрушев, який на той час очолював Раду національної безпеки Росії. Патрушев нібито заявляв, що деякі європейські країни «легалізують шлюби з тваринами» і що Сполучені Штати хочуть вторгнутися до Росії, оскільки західні еліти хочуть переселитися до Сибіру після виверження супервулкану під Єллоустоунським парком у Вайомінгу.

Колишній голова ФСБ РФ Микола Патрушев / © Associated Press

Проте зараз незрозуміло, як довго триватиме явна ясність Трампа щодо Путіна, адже американський президент, як відомо, швидко може змінити свою думку.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 травня, Дональд Трамп неочікувано накинувся з критикою на російського диктатора Путіна і заявив, що той грається з вогнем.

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