«Путін збожеволів»: у Росії назріває невдоволення, а економіка опинилася в «зоні смерті» - подробиці

Володимир Путін / © Associated Press

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«Фюрер» РФ Володимир Путін всіляко намагається демонструвати єдність суспільства навколо війни проти України. Втім, реальні настрої в Росії можуть бути зовсім іншими.

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

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Ексжурналістка Олександра Прокопенко, яка виїхала до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення РФ 2022-го наголошує, що дедалі більше росіян невдоволені війною і намагаються уникнути мобілізації. Вторгнення до України і його економічні наслідки посилюють розчарування владою. Деякі росіяни, як стверджує Прокопенко, називають Путіна «дурнем» і вважають, що він «збожеволів».

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Водночас частина населення побоюється, що ядерна війна може стати реальністю. Люди дедалі частіше починають відкрито говорити про своє невдоволення, попри ризик переслідувань.

За словами Прокопенко, «фюрер» править своєю батьківщиною залізною рукою. Навіть дітям щодня промивають мізки в школі, змушуючи їх підтримувати війну. Водночас в Росії критиків влади можуть ув’язнити або оголосити «іноземними агентами».

За словами журналістки, найактивніше підтримувати Путіна продовжують представники еліт, які отримують вигоду від війни. Однак навіть серед них ситуація може змінюватися на тлі українських ударів по російській території, бо атаки на НПЗ і великі склади стали дедалі помітнішою частиною російської реальності. Прокопенко вважає, що російська економіка опинилася у «зоні смерті».

«Це метафора для альпіністів: висота, на якій ваш організм починає споживати власні тканини і не може відновитися», — пояснила журналістка.

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На її думку, цей процес «дуже повільної ерозії режиму» або «великого кабуму» — різкого й непередбачуваного потрясіння. Однією з можливих змін у майбутньому вона назвала вік російського диктатора — Путіну 73 роки. Він перебуває при владі вже 26 років.

Останні публічні появи Володимира Путіна спричинили нові припущення про можливе погіршення його здоров’я. Зокрема, увагу привернули плутані промови «фюрера» і тремтіння рук. Водночас ці спостереження самі по собі не підтверджують проблем зі здоров’ям.

«Усі диктатори смертні. Путіну 73 роки. Звісно, він може правити ще десять років, але достатньо одного інсульту — і майбутнє може бути зовсім іншим», — заявила Олександра Прокопенко.

Своїми спостереженнями про трансформацію російської еліти під впливом війни проти України вона поділилася у книжці «Від володарів до слуг: як війна проти України змінила еліту Росії».

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Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що Кремль хоче воювати до 2045 року. Москва уже веде проти європейських країн гібридну війну, паралельно опрацьовуючи сценарії прямих військових конфліктів з Європою. За даними СЗРУ, у різних країнах перебувають майже чотириста співробітників російських спецслужб.

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