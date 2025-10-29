Путін збрехав про оточення ЗСУ в районі Куп’янська та заявив про бажання припинити вогонь

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін збрехав про те, що українські війська у Куп’янську опинилися в оточенні. Водночас диктатор заявив про готовність на певний час припинити бойові дії в зоні оточення.

Заяви очільника Кремля поширюють російські засоби масової пропаганди.

Путін стверджує, що Сили оборони України начебто заблоковані у Куп’янську та Покровську, і перебувають в оточенні. Насправді це не так.

Диктатор додав, що російські війська не проти пустити до зон оточення ЗСУ працівників ЗМІ, зокрема українських та закордонних.

За словами президента Росії, політичне керівництво України має ухвалити рішення щодо долі своїх громадян, які перебувають в оточенні.

Путін також заявив про готовність припинити бойові дії в зоні оточення українських військ на той час, допоки там перебуватимуть журналісти.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Покровськ на сьогодні є головною ціллю російської армії, і що Київ нарощує там оборону. Зеленський також зазначив, що хоча окупанти хотіли зробити Куп’янськ однією з основних цілей, зараз російська армія не має там таких можливостей.

Щодо Покровська, то наразі відомо, що там тривають міські бої. 29 жовтня загарбники вивісили російський прапор на стелі Покровська, та вже за годину його знищили ЗСУ.

За даними 7-го корпусу ДШВ ЗСУ, ворог задіяв близько 11 тис. військових для спроби оточення Покровської агломерації, накопичивши загалом приблизно 27 тис. осіб, близько 100 танків та значну кількість бронетехніки. Російські підрозділи вже діють піхотними групами на околицях Покровська, зокрема південніше залізниці, з метою просунутися на північ та північний захід і частково оточити місто. Проте Сили оборони України продовжують ефективну оборону, утримуючи ключові позиції.