Путін здобуде перемогу навіть у випадку провалу саміту з Трампом — експерти

Дональд Трамп та Володимир Путін / © Getty Images

Реклама

Дональд Трамп робить ставку на особисту зустріч із Володимиром Путіним, сподіваючись прискорити закінчення війни в Україні. Проте експерти попереджають: навіть якщо домовленостей не буде, Путін отримає важливий політичний виграш.

Про це пише NBC News.

Однією з головних обіцянок Дональда Трампа під час президентської кампанії було швидке припинення війни між Росією та Україною шляхом дипломатичного прориву. Попри погрози і тиск, конфлікт триває, а втрати зростають.

Реклама

Наближається саміт Трампа з Путіним, запланований у п’ятницю в Алясці — штаті, який традиційно підтримує Республіканську партію. Ця зустріч стала ключовим кроком Трампа на шляху до другого терміну, проте вона не позбавлена ризиків.

Як зауважують експерти, Путін є досвідченим переговорником, який добре розуміє територіальні та військові питання. Створення міцного миру, що збережеться і не підірве суверенітет України, стане непростим випробуванням для Трампа.

“Якщо не підготуватися ретельно, Путін може поставити президента у вигідне для себе становище”, — застерігає Майкл Макфол, колишній посол США в Росії. Він додає, що саміти — це інструмент досягнення національних цілей, а не самоціль, як це іноді сприймає Трамп.

В адміністрації Трампа визнають, що мирна угода буде складною, особливо через відсутність на переговорах президента України Володимира Зеленського, який відмовився поступатися територіями Росії. Представник адміністрації зазначив, що остаточне рішення мають ухвалити саме Зеленський і Путін.

Реклама

Однак існує ризик, що Трамп, прагнучи виглядати миротворцем, піддасться впливу Путіна і підтримає угоду, що фактично розділить Україну. За словами Макфола, Путін вправно розповідає історії, які можуть схилити співрозмовника на свій бік.

Інша небезпека полягає в тому, що Путін використає переговори для відтягування часу, обіцяючи поступки, яких не має наміру виконувати, щоб зміцнити свої позиції на полі бою.

Втім, незалежно від результату саміту, Путін здобуде важливу символічну перемогу — він виходить на міжнародну арену, незважаючи на статус ізгоя та ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду за військові злочини.

“Навіть просто погоджуючись на зустріч із ним, Трамп легітимізує Путіна у світі, який переважно вважає його диктатором”, — наголошує Макфол.

Реклама

Незважаючи на слабкість позицій Росії через втрати в Україні, Путін має вагомі важелі впливу, а у Трампа залишаються можливості для тиску, зокрема через санкції.

Вільям Тейлор, колишній тимчасовий повірений США в Україні, вважає, що Трамп має всі ресурси, аби змусити Путіна припинити війну, і визнає, що головною перешкодою є саме російський президент.

Нагадаємо, раніше The Washington Post писав, що Росія, попри зустріч на Алясці, не збирається віддавати захоплені території України.