Путін здобув три ключові перемоги на Алясці: Time оцінив результати саміту

У п’ятницю, спостерігаючи за першими кадрами зустрічі в Анкориджі, українці могли побачити свій найгірший кошмар: президент Росії Володимир Путін, якого звинувачують у воєнних злочинах, ступає на американську землю по червоній доріжці. Його тепло вітає Дональд Трамп, що, на перший погляд, виглядало як повна зрада.

Про це пише журнал Time

Проте подальші події, зазначає видання, дещо заспокоїли тривогу. Переговори завершилися на кілька годин раніше, ніж очікувалося. Не було спільної пресконференції. І хоча обидва лідери намагалися представити розмову в позитивному світлі, Трамп визнав, що «угоди немає, доки не буде угоди». Путін, зі свого боку, не показав жодного бажання змінити курс, знову заговоривши про «фундаментальні загрози російській безпеці».

Хто переміг

Наразі неможливо сказати, хто справді «переміг» в Анкориджі, але саміт приніс кілька сюрпризів. Путін прибув на Аляску з наміром поглибити розкол між США та їхніми союзниками, а також обговорити нормалізацію дипломатичних і бізнес-відносин. Проте, як і попереджав Трамп, ширшого діалогу не відбулося, тому що спершу потрібно врегулювати війну.

Попри це, Путін може претендувати на три великі «перемоги» після свого візиту:

Відмова Трампа від припинення вогню. Перша перемога полягала в згоді Трампа відмовитися від переговорів про припинення вогню та перейти безпосередньо до переговорів про ширше врегулювання. Це відповідало давнім вимогам Путіна і означало зміну позиції Трампа, який раніше наполягав на негайному припиненні бойових дій. Відсутність «наслідків». Друга перемога полягала в тому, що Путін залишив Анкоридж без «наслідків», — жодних вторинних санкцій, якими погрожував Трамп, і жодних нових термінів для припинення вогню. Глобальна реабілітація. Мабуть, найважливішою «перемогою» стало тепле вітання на червоній доріжці. Це стало надзвичайною формою глобальної реабілітації для російського лідера. Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, назвав саміт «спокійним, без ультиматумів і погроз».

«Немає угоди» — гарна новина

Для України ж «відсутність угоди» не була поганим результатом. До саміту Київ доклав значних дипломатичних зусиль, щоб переконатися, що Трамп не «продасть» їхню країну Путіну.

Хорошою новиною для Києва стало те, що на Алясці не було оголошено про примусовий «обмін територіями» чи інший план Трампа-Путіна.

Повертаючись додому, Трамп зателефонував Зеленському, і український лідер назвав цю розмову «тривалою та предметною». Президент США також запросив Зеленського до Білого дому, що стало позитивним зрушенням.

Щодо самого Трампа, то очевидний висновок — він не отримав припинення вогню, на яке сподівався. Далі важко робити висновки, оскільки його адміністрація ще не сформулювала чіткої політики щодо України чи Росії, окрім бажання миру та потепління відносин.

Українці та їхні прихильники й надалі хвилюватимуться, що Трамп прагне «великої глобальної мирної угоди» і не має жодних сумнівів щодо загравання з воєнним злочинцем, аби її отримати.

Джон Маклафлін, колишній виконувач обов’язків директора ЦРУ, раніше зазначав, що Путін «не просто супротивник», а «парія» і «звинувачений у воєнних злочинах». За його словами, Трамп мав би «чітко знати, чого він хоче досягти в кінці».

Однак важко уникнути висновку, що Трамп прибув в Анкоридж, діючи, за словами Маклафліна, «імпровізаційно». Чи приніс його підхід якісь плоди, стане зрозуміло вже скоро. Є побоювання, що історія розсудить зустріч на Алясці так само як і саміти Трампа з Кім Чен Ином у 2018 і 2019 роках: багато театральності, теплих слів для жорстокого диктатора, але жодного прогресу, підсумовує видання.

Нагадаємо, на думку політолога Фесенка, Україна опинилась «ще далі від завершення війни» після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Експерт зауважив, що реальна політична ситуація погіршилася і стала більш заплутаною.