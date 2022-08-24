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Путін жахливо помилився, коли вирішив напасти на Україну - Джонсон під час візиту до Києва

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Путін жахливо помилився, коли вирішив напасти на Україну - Джонсон під час візиту до Києва

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 24 серпня, під час свого візиту до Києва, підтримав український народ у війні проти російських окупантів.

Джонсон наголосив, що Путін зробив жахливу помилку, коли вирішив розпочати повномасштабну війну проти України. 

Про це він сказав під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським. 

"Ми не уявляємо, як цю чудову країну можна піддати атаці більш ніж сотні батальйонно-тактичних груп, з цими жертвами, руйнуваннями. Ви змогли дати відсіч агресору, відкинувши його від Києва, відігнавши його від Харкова. Путін жахливо помилився, недооцінивши загрозу цієї війни та ту ціну, яку ви готові заплатити, захищаючи вашу улюблену країну. Ми захоплюємося героїзмом тих, хто загинув на фронті від жорстокості Путіна, та віддаємо шану їхнім родинам. Я поважаю українців, які просто продовжують жити своїм правильним життям", - сказав Борис Джонсон.

Нагадаємо, Борис Джонсон у День Незалежності України прибув до Києва

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