"Путін живе в ілюзіях": політолог назвав реальні умови для початку мирних переговорів

Російський диктатор все ще вірить у повну перемогу над Україною.

Початок переговорів між Україною та російськими агресорами цілком реальна, але для цього потрібно зупинити просування ворога.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив політолог Володимир Фесенко.

Він прокоментував заяву російського диктатора Путіна про те, що Кремль маж намір наступного року досягати всіх цілей "спеціальної військової операції".

"Можливо, це додасть реалізму. І нашим деяким політикам, і частині суспільства, які почали жити в очікуванні припинення війни та почали готуватись до виборів. Реальна ситуація полягає в тому, що Путін не хоче заморозки війни", - пояснив Фесенко.

Він заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче просунути саме заморозку війни з поступками російському диктатору, зокрема мораторієм на вступ України до НАТО.

"Але Путін та представники Кремля демонструють, що їх заморозка не цікавить, вони хочуть повної перемоги над Україною. Я думаю, нам треба готуватись до іншого сценарію", - заявив Фесенко.

Він зазначив, що Росію слід зупинити на полі бою і тільки після цього можна розраховувати на початок переговорів.

"Перш ніж розпочнуться якісь реальні переговори, а спроби будуть, я не виключаю, що Росія врешті решт погодиться на переговори, але, щоб почалися реальні переговори, нам треба зупинити російський наступ", - наголосив Фесенко.

Політолог заявив, що саме це може стати реальною передумовою до початку переговорів.

"Поки продовжується наступ у Путіна буде ілюзія перемоги. Це буде впливати й на його поведінку, і на ситуацію навколо ймовірних мирних переговорів", - додав політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін назвав країну, яка може стати майданчиком для переговорів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі заявили про відсутність перспектив для миру в Україні 2025 року.

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