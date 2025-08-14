"Путін зі мною не гратиметься": Трамп зробив гучну заяву щодо переговорів

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін захопив би всю Україну, якби він не був главою Сполучених Штатів.

Про це Трамп сказав, відповідаючи на питання журналістів в Овальному кабінеті Білого дому сьогодні, 14 серпня.

Трампа запитали, чи буде завтра у Володимира Путіна «сильна позиція».

«Ну, це він приїхав до нашої країни», — відповідає президент США.

На його думку, Путін «хотів би побачити угоду».

«Я думаю, якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, якої ніколи не мало бути. Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато охочіше захопив усю Україну, але я президент, і він не збирається зі мною гратися», — самовпевнено заявив глава Білого дому

Трамп також запропонував Аляску як місце проведення «другої зустрічі», яка, за його словами, хотіла б відбутися «дуже швидко». Очевидно, йдеться про переговори між Путіним і Зеленським, які, ймовірно, можуть відбутися після переговорів Трампа і російського диктатора.

«Якщо зустріч із Путіним закінчиться погано — вона буде швидкою. Якщо це буде хороша зустріч, ми досить скоро досягнемо миру. Ви це побачите», — додав президент США.

Водночас він ухилився від прямої відповіді на запитання про те, чи сам саміт на Алясці винагороджує Росію за вторгнення в Україну.

«Я думаю, що ми маємо ситуацію, яка ніколи не повинна була початися, вона ніколи не повинна була початися. Це не почалося за мого правління, і протягом чотирьох років це навіть не обговорювалося. Я бачив, що це станеться, після того, як я пішов, я бачив, що відбувається… всі винні, Путін винен, вони всі винні», — заявив американський лідер.

Раніше ТСН.ua зібрав головні заяви з сьогоднішнього інтерв’ю американського президента Трампа для Fox News.

Зокрема, Трамп заявив, що вважає російського очільника Володимира Путіна готовим до укладання угоди. Крім того, він висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії.