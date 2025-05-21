Путін "з’явився" на Курщині: пропаганда бреше про повне звільнення регіону (фото)

Володимир Путін у Курській області / © Пресслужба Кремля

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Російські засоби масової пропаганди стверджують, що президент Володимир Путін начебто відвідав Курську область. Водночас медіа брешуть, що російська армія повністю звільнила регіон.

Про це повідомляють російські державні агентства та сайт Кремля.

Згідно з заявами, Путін відвідав Курську область «вперше від моменту повного визволення регіону». Насправді ЗСУ продовжують діяти на території цієї російської області.

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Повідомляється, що очільник Кремля нібито побував у самому Курську, де зустрівся з волонтерами та відвідав Курську АЕС-2, що будується. Але будь-яких доказів цього ні у Кремлі, ні російські держагентства не наводять.Зауважимо, ця електростанція розташована усього за 100 км від кордону з Україною.

Водночас на сайті Кремля з’явилися сім фотографій Путіна за білим столом із чашками і цукерками. Згідно з опублікованою заявою, російський диктатор під час робочої поїздки також побував у місті Курчатов на Курщині, де провів нараду з керівниками муніципалітетів регіону.

Своєю чергою російський пропагандист Павло Зарубін, який раніше зняв фільм про 25-річне правління Путіна, опублікував відео з господарем Кремля. На ролику Путін сидить за столом на фоні штор в оточенні якихось людей. Не повідомляється, де і коли це було знято.

Пропагандистські медіа інформують, що під час візиту на Курщину Путін заявив — «противник усе ще намагається рухатися в бік кордону Росії», але водночас «доручив збільшити угруповання розмінування в Курській області, щоб люди якомога швидше могли повернутися додому».

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Володимир Путін у Курській області / © Пресслужба Кремля

Володимир Путін у Курській області / © Пресслужба Кремля

Зауважимо, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на Курщині, а саме на південній околиці Тьоткіного. Своєю чергою російські воєнні блогери стверджували, що українські війська марно атакували в напрямку Тьоткіного та Нового Путі.

До слова, це вже другий начебто візит Путіна на Курщину від початку бойових дій там. Про першу поїздку пропагандисти повідомляли у середині березня. Тоді буди опубліковані кадри зустрічі президента Росії в цьому регіоні з очільником Генштабу Валерієм Герасимовим.