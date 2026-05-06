Путін злякався за свій парад: у Європі відреагували на відмову РФ від перемир’я

Відмова Росії від перемир’я, яке запропонувала Україна, підтверджує відсутність бажання Кремля до реального миру. Водночас ініціатива Москви «припинити вогонь» на 9 травня — це лише спроба забезпечити проведення параду на Красній площі.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна, повідомляє видання ERR.

«Продовживши атаки цієї ночі, Росія підтвердила, що не зацікавлена у справжньому мирі. Як й очікувалося, її власна пропозиція про перемир’я на 8 і 9 травня була спрямована не на початок переговорів, а винятково на те, щоб безперешкодно провести щорічний пропагандистський парад на Красній площі», — наголосив Тсакхна.

За його словами, те, що Росія вперше за десятиліття скоротила масштаби святкування, лише підкреслює слабкість режиму Кремля і його «страх перед Україною».

Він також звернув увагу на те, що підготовка до параду цього року свідчить про внутрішню невпевненість Кремля.

«Росія завжди прагнула показати себе потужною військовою державою, і парад Перемоги в Москві був ключовим елементом цього іміджу», — заявив естонський міністр.

РФ зірвала режим тиші — що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін зірвав перемир’я, яке мало б розпочатися уже цієї ночі, 6 травня. Від 00:00 було зафіксовано 1820 порушень тиші. Зокрема, 30 штурмових дій, понад 20 авіаційних ударів. За його словами, Україна діятиме дзеркально.

Зауважимо, РФ зірвала режим тиші, здійснивши удари по кількох областях України. Зокрема, в Запорізькій області під прицілом опинився об’єкт промислової інфраструктури, а в Харкові — звичайні житлові будинки.

