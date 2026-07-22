Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Росія більше не має наміру повертати Україні частину окупованих територій, які раніше могли розглядатися як предмет можливої угоди про припинення війни. Тепер Кремль розраховує зберегти їх як «буферні зони».

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до російського керівництва.

За даними співрозмовників агентства, президент РФ Володимир Путін остаточно відмовився від ідеї територіальних поступок. Натомість Москва має намір домогтися повного контролю над Донецькою областю, а окуповані області розглядає як елементи майбутньої безпекової лінії.

Реклама

Джерела стверджують, що зміна позиції Кремля пов’язана із погіршенням відносин із Вашингтоном.

«У Москві вважають, що жорстка риторика США свідчить про фактичний крах неофіційних домовленостей, яких, на думку російських чиновників, було досягнуто під час зустрічі Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці», — зазначають журналісти.

Хоча американська сторона неодноразово заперечувала існування будь-яких таємних угод щодо України, у Кремлі продовжують посилатися на так звану домовленість «у дусі Анкоріджа».

За інформацією джерел, вона передбачала тиск на Київ з метою передачі Росії східній частині Донецької області в обмін на повернення Україні окупованих районів на півночі Сумської та північний схід Харківської областей.

Реклама

Тепер, як стверджують два джерела, близькі до Кремля, Москва готова повернутись до переговорів лише після виконання ключового військового завдання — повного захоплення Донецької області.

За словами одного із співрозмовників, російське Міністерство оборони обіцяє Путіну завершити цю операцію до кінця поточного року. Однак далеко не всі російські військові поділяють такий оптимізм.

Джерело, пов’язане з Міноборони РФ, заявило Bloomberg, що багато представників командування вважають такі терміни нереалістичними і вважають, що встановити повний контроль над Донецькою областю вдасться не раніше 2027 року.

Територіальні амбіції Путіна — що відомо

Раніше повідомлялося, що Путін не має наміру найближчим часом погоджуватися на мирні переговори з Україною та, ймовірно, готується до нової ескалації війни.

Реклама

За інформацією Reuters, Путін і далі вважає захоплення всієї території Донецької області принциповою умовою своєї «перемоги».

Одне з джерел повідомило, що нещодавно російський лідер відкинув пропозиції своїх радників щодо можливого компромісу на основі припинення вогню по нинішній лінії фронту.

Інший співрозмовник агентства стверджує, що Путін переконаний: російська армія найближчим часом зможе повністю окупувати Донбас.

Новини партнерів