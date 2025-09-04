Путін змінює тактику: ISW про те, що стоїть за несподіваними заявами "фюрера" про Україну

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Президент-диктатор Росії Володимир Путін під час поїздки до Китаю скористався зустріччю зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб зробити вигляд, мовляв, пропонує незначні поступки вимогам США.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Втім, кремлівський “фюрер” водночас продовжував відмовлятися виконувати фактичні вимоги Вашингтона та звинувачуючи Європу та Штати у провокуванні російської агресії.

Реклама

Аналітики зауважують, що Путін заявив Фіцо, що Росія ніколи не виступала проти вступу України до Європейського Союзу, хоча РФ залишається проти вступу України до НАТО.

“Путін повторив своє твердження про те, що підтриманий Заходом «переворот» в Україні 2014-го (мається на увазі Революція Гідності в Україні) спровокував Росію на вторгнення того ж року, а також 2022-го, заперечив, що Росія має будь-які майбутні плани нападу на іншу європейську країну”, - йдеться у звіті ISW.

Окрім того, господар Кремля припустив, що Москва нібито може бути відкритою для експлуатації окупованої Запорізької атомної електростанції разом із США та Україною в майбутньому, якщо виникнуть «сприятливі обставини».

“Путін, ймовірно, пропонує ці дуже обмежені та непрямі поступки адміністрації Трампа, щоб удати зацікавленість у мирних переговорах, приблизно через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп 21 серпня повторив своє бажання прямих та серйозних мирних переговорів між Росією та Україною”, - додали американські фахівці.

Реклама

Нагадаємо, «фюрер» РФ Володимир Путін під час переговорів з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо заявив, мовляв, Росія ніколи не мала і, що більше, не буде мати бажання на будь-кого нападати. Диктатор нахабно заявив, що його «єдина ціль» в Україні – захист власних інтересів та людей, які «пов’язують свою долю з РФ».

Традиційно згадав Путін і про безпосередні загрози для Російської Федерації. Саме тому, каже він, Москва проти того, щоб Україна отримала членство в НАТО. Мовляв, це «військове освоєння України». Натомість, додав російський диктатор, Кремль нібито ніколи не заперечував проти її членства в ЄС.