Володимир Путін. / © Associated Press

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На тлі дедалі руйнівніших ударів «фюрер» агресора Росії Володимир Путін цинічно робить ставку на стратегію виснаження України. Кремль розраховує, що масовані атаки зроблять життя цивільного населення нестерпним, а також завдадуть удару по економіці, порушать її роботу та ізолюють Київ від європейських партнерів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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«Успіхи ЗСУ на полі бою підірвали теорію перемоги Путіна, що базується на припущенні, що окупанти зможуть продовжувати повільне та виснажливе, але послідовне просування на полі бою довше, ніж Захід підтримуватиме Україну», — йдеться у звіті.

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Аналітики наголошують, що війська РФ здобули негативні територіальні здобутки за останні два місяці, зазнавши майже 100 тис. втрат у вересніз-жовтні 2026-го.

В ISW наголошують, що такі реалії поля бою змусили Путіна переглянути свою теорію перемоги, щоб покластися на примусову кампанію далекобійних дронів і ракет, щоб змусити Київ капітулювати протягом майбутньої зими.

Зазначається, що від початку цього року удари РФ вбили або поранили понад 7,5 тис. цивільних осіб — це на 50% більше, ніж за весь 2025 рік.

«Росіяни використовують денні удари як частину ширших зусиль, спрямованих на те, щоб зробити повсякденне життя в Україні нестерпним, завдати значних жертв серед цивільного населення та погіршити економіку, здійснивши щонайменше 10 денних ударів протягом жовтня», — йдеться у звіті Інституту.

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Зокрема, окупанти завдали значних денних ударів по Україні 15, 16 та 17 жовтня, використовуючи перебої в обслуговуванні Starshield, користавшись тимчасово ослабленою здатністю перехоплювати реактивні безпілотники.

Окрім того, аналітики наголошують, що війська РФ надали пріоритет ударам по торгових центрах у ще одній спробі завдати шкоди українцям, завдаючи ударів по інфраструктурі, від якої вони залежать у повсякденному житті. Українська рада з питань торгових центрів повідомила, що попередження про повітряну тривогу змусили ТЦ закритися на 9,8 робочих днів у жовтні. Також минулого місяця повітряні тривоги припадали на 32,5% робочого часу ТЦ проти 12,2% роком раніше.

Російські війська посилюють удари по західній Україні, а також по пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Польщею, ймовірно, з метою подвійного зусилля: залякати держави-члени НАТО та інші європейські країни, щоб вони відмовилися від підтримки країни, погіршити стан прикордонної інфраструктури та міжнародних наземних ліній зв’язку, які використовують для зовнішньої економічної та військової підтримки.

«Кампанія далекобійних ударів по Україні дає Путіну змогу відвертати увагу від уповільнення просування російської армії на фронті та водночас посилювати тиск на українське суспільство. У Кремлі, ймовірно, розраховують, що постійні атаки виснажать українців, послаблять опір і посилять тиск на владу з вимогою піти на поступки», — наголошують американські фахівці.

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Зазначається, що Росія нарощує масштаби ракетно-дронових атак, а це вкотре доводить критичну важливість західної допомоги для посилення української ППО. Йдеться не лише про американські комплекси Patriot, здатні ефективно перехоплювати російські балістичні ракети, а й про інші засоби протиповітряної оборони. Їх поєднання має забезпечити Україні багаторівневу та добре оснащену систему захисту неба.

«Україна та її партнери повинні перешкодити Кремлю перетворити технологічну адаптацію, пошкодження інфраструктури та навмисне завдання шкоди цивільному населенню на стратегічний важіль впливу», — підсумували аналітики.

Атаки РФ — останні новини

Російська армія 2 листопада завдала потужного авіаудару по Комишувасі. Внаслідок атаки загинули майже 30 мирних жителів. Окупанти кілька разів атакували школу, яка була гуманітарним пунктом. Росіяни застосували тактику подвійного удару: після першої атаки по укриттю, де перебували цивільні, окупанти скинули ще дев’ять авіабомб.

Вночі проти 3 листопада РФ масовано атакувала Дніпро: вдарила по будинках, медзакладах і ТЕЦ. Щонайменше одна людина загинула, а близько 20 отримали травми.

Окрім того, росіяни вдарила по лікарні Харкова. Епіцентром удару став перехід між корпусами однієї з харківських лікарень. У результаті вибуху суттєвих пошкоджень зазнали фасад та внутрішні відділення медичного закладу, вибито сотні вікон. Кількість постраждалих зросла до 73 людей.

Окрім того, цієї ночі і зранку три центральні області України у вибухах — Житомирська, Черкаська і Вінницька. Зокрема, росіяни поцілили по критичній інфраструктурі. У регіонах стались відклбчення світла.

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