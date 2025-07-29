Путін зміцнює союз із диктатурами: в ISW пояснили, що це означає і чому Кремль не зупиниться

Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Росія активно прагне до створення глобального антизахідного альянсу. Зокрема, свідчить про це зміцнення відносин між РФ, Іраном, Північною Кореєю і Китаєм.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова на російському молодіжному форумі. Зокрема, він запевняв, мовляв, “Росія бореться поодинці проти всього Заходу... вперше в історії” і що вона “повинна покладатися” тільки на себе. Він заявив, мовляв, у РФ «немає союзників на полі бою», на відміну від часів Першої та Другої світових воєн.

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“Його твердження про те, що Росія діє наодинці у війні проти України, ігнорує нинішню підтримку, яку вона отримує від Північної Кореї, Ірану та Китаю”, - наголосили в ISW.

Окрім того, зі слів Лаврова, нібито у РФ немає альтернативи війні проти України. Вкотре нахабно очільник МЗС РФ заявив, що Москві оскільки «необхідно захистити російськомовне населення» сусідньої країни. Зауважимо, що цей наратив російські офіційні особи використовують для виправдання своєї агресії вже понад десятиліття.

Крім того, Лавров стверджував, що Росія має наполягати на своїй «законній» вимозі - «не втягувати Україну до НАТО, не розширювати альянс узагалі» і визнати окупацію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також анексію Криму.

Аналітики наголошують: такі заяви підтверджують прихильність Кремля своїм військовим цілям в Україні перед російською громадськістю, і зокрема, перед молоддю.

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“Кремль витратив значну кількість часу та енергії на формування внутрішньої підтримки війни, а російські державні та незалежні опитування показують, що більшість росіян підтримують продовження війни доти, доки Росія не досягне своїх військових цілей – «денацифікації», демілітаризації та нейтралітету України», – йдеться у звіті ISW.

Прихильність російського суспільства досягненню військових цілей Росії, яку Кремль так завзято підтримував, значно ускладнить для російського диктатора Володимира Путіна можливість представити будь-яку мирну угоду. Це далеко не відповідає заявленим ним цілям, як перемогу перед своєю внутрішньою аудиторією.

“Путін навряд чи піде на будь-які поступки у своїх військових цілях, якщо тільки його не змусять до цього значні перемоги на українському фронті, оскільки будь-яке завершення війни шляхом переговорів, що не забезпечить досягнення всіх цілей Путіна, поставить під сумнів успішність і, можливо, доцільність російської військової кампанії в Україні”, - констатують в ISW.

Нагадаємо, американські фахівці пояснили, чому РФ прагне затягувати переговорний процес щодо миру в Україні. Це потрібно агресору для того, щоб отримати додаткові переваги на полі бою та отримати поступки від України та Заходу.

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Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 27 липня, що Росія повинна спочатку виконати завдання своєї війни в Україні, перш ніж відновлювати двосторонні відносини з Києвом.

Дата публікації 17:10, 28.07.25 Кількість переглядів 462 Трамп дивує новим дедлайном для Путіна: Я дуже розчарований Путіним і скорочую 50-денний термін до…