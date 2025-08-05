Путін змушений буде сісти за стіл переговорів з Зеленським: аналітик пояснив причини

Володимир Путін і Володимиро Зеленський / © ТСН

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Запущені президентом США Дональдом Трампом процеси щодо країн, які купують російську нафту і торгують нею, приведуть до того, що президент РФ Володимир Путін змушений буде сісти за стіл переговорів з українським лідером Зеленським. Але ймовірність результативних перемовин найближчим часом різко падає, якщо наступними днями Індія не піде на поступки США.

Таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

Він зазначив, що усі нинішні дії Трампа щодо Росії є підготовкою до переговорів з Китаєм.

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«Якщо простіше, Трамп пробує ослабити союзників Китаю і парарлельно добивається того, щоб Пекін показав: він не готовий іти на допомогу своїм сателітам», — пояснив аналітик.

Він зазначив, що логіка Вашингтона полягає в ударі тарифами по Бразилії, аби показати, що Китай нічим не зможе допомогти своєму головну партнеру в Південній Америці і налякати Індію, щоб та відмовилася від закупівлі російської нафти. Це б завдало дуже болючого удару по економіці РФ.

За словами Денисенка, те, чого домагається і чи домігся Трамп щодо Бразилії, стане зрозуміло протягом наступних кількох місяців.

Водночас Індія тримає паузу, яка грає проти України.

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«Індія — це не про принципи. Це виключно про гроші і заробітки. Нинішня модель співпраці з РФ ідеальна для індусів. Але мова йде не лише про нафту. Мова йде про міжнародний транспортний коридор Північ-Південь, який дозволяє Індії скоротити морську логістику до Європи на 8-10 днів (здешевити їх на третину) і дозволяє оминати ризики, повʼязані з Пакистаном (читай Китаєм). І тут ключовими партнерами Індії є Іран та РФ. Головні учасники цього коридору — Індія, Іран, Росія, Азербайджан, Казахстан, Туркменістан, частково Вірменія та Білорусь», — йдеться у дописі аналітика.

Він додав, що Індія перебуває не лише перед нафтовою дилемою, але й перед складним геополітичним вибором. На думку Денисенка, після певних торгів Індія піде на пропозицію США, однак це може зайняти значно більше часу від бажаного Трампом.

«Моді грає в гру: потягнути час. Бо кожен день — це десятки мільйонів доларів», — вказав експерт.

Він висловив переконання, що запущені Трампом процеси приведуть до того, що Путін змушений буде сісти за стіл переговорів з Зеленським.

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«Процеси, запущені Трампом, все одно приведуть до того, що Путін змушений буде сісти за стіл переговорів з Зеленським. Але, якщо протягом наступних днів Індія не піде на поступки Вашингтону (а вірогідність цього, на жаль, зменшується), ми маємо розуміти, що вірогідність результативних перемовин найближчим часом різко падає. І тоді ми знову переходимо до сценарію, де переговорне вікно можливостей відкриється не раніше кінця 2025 початку 2026 року», — резюмував Денисенко.

Нагадаємо, напередодні Трамп пригрозив Індії, заявивши про плани «суттєво підвищити» імпортне мито щодо неї через те, що Нью-Делі купує та перепродує російську нафту.

У відповідь Індія назвала напади на себе невиправданими та необґрунтованими. Там заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів.

Щодо зустрічі Путіна та Зеленського, то 4 серпня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нібито президент РФ не виключає можливість зустрічі із президентом України. Це ймовірно після необхідної роботи на рівні експертів.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що заяви з Кремля про зустріч Зеленського і Путіна не мають жодної конкретики і є затягуванням часу.