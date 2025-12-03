Путін змусив представників Трампа чекати на себе: "фюрер" переграв американців і показав, що поступок не буде

Переговори США і РФ 2 грудня. / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін використовував поєднання чарівності, обдуманих зволікань і прямих погроз, щоб показати посланцям президента США - Стіву Віткофу і Джареду Кушнеру, яка саме позиція Росії щодо миру з Україною.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Видання акцентує на тому, що Віткофф і Кушнер насолоджувалися прогулянкою Москвою і обідом у елітному ресторані - поки “фюрер” РФ змусив їх чекати кілька годин на зустріч у Кремлі. Поки американські посадовці вбивали час, Путін виступив перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу в зриві мирного процесу і натякнув на майбутню ескалацію.

Це й не дивно, зауважує Politico. Адже російський президент має звичку змушувати перебувати іноземних високопосадовців в очікуванні. Відтак переговори розпочалися майже на три години пізніше, аніж анонсували у Москві.

На відео, опублікованому Кремлем, перед початком зустрічі Путін привітав Віткова та Кушнера, а також запитав, чи подобається їм Москва. Спецпосланець відповів, що “це чудове місто”.

Обговорення майже чотирирічної війни, яку розпочала Росія в Україні, завершилися лише після півночі за місцевим часом. Радник Путіна з питань зовнішньої політики Кирило Дмитрієв назвав зустріч «продуктивною», а помічник диктатора Юрій Ушаков сказав, що розмова була «корисна, конструктивна і дуже змістовна».

За словами Ушакова, Путін звернув увагу на «деструктивні дії європейської сторони». Це, наголошує Politico, свідчить про те, що господар Кремля “може спробувати покласти провину за будь-яку невдачу в досягненні мирної угоди на ЄС”.

Зауважимо, що останні спроби Трампа надати нового імпульсу зусиллям щодо припинення вогню – з планом, який у своїй первісній версії з 28 пунктів, сприяв Москві, але посилював тиск на Київ. Цей факт неабияк стривожив європейських чиновників.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що, Україна зіткнулася, можливо, з «найскладнішим моментом в історії». Таким чином український лідер дав зрозуміти, що відкритий до діалогу. Втім, менш зрозуміло, чого вимагає Трамп від Росії, або на що Москва готова поступитися.

Примітно, що перед переговорами у Москві Путін не виявляв жодних ознак відхилення від своєї вимоги фактичної капітуляції України, засуджуючи Зеленського як нелегітимного лідера, з яким він не може укласти угоду.

“Фактично, ні попередні переговори в Стамбулі, ні серпневий саміт на Алясці між Трампом і Путіним, ні п'ять попередніх візитів Віткова до Москви не призвели до пом'якшення позиції Кремля чи його войовничої риторики. Поки що немає жодних ознак того, що переговори у вівторок призведуть до будь-яких змін у позиції Москви”, - додає Politico.

Засновниця політичної консалтингової компанії R.Politik Тетяна Станова наголошує: Путін вважає, що він ще раз все виклав, і тепер іншим вирішувати між собою, чи хочуть вони припинити війну.

“Путін готовий до миру. Просто на його умовах”, - наголосила експертка.

Нагадаємо, Sky News пише про те, що існує кілька причин, чому Путін не погоджується на останній мирний план. Зокрема, РФ хоче повернутися до 28-пунктного плану, який поступився її вимогам. Москва вважає, мовляв, має на це право через те, що відбувається на полі бою.

Зауважимо, Трамп відправив нетипову команду переговорників до Москви. Видання CNN називає команду, в складі якої спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер, дипломатично нетрадиційною. Натомість сам американський лідер вважає їх найефективнішими "посередниками", здатними "закрити угоду" між Києвом і Москвою.

