Путін знає больові точки Трампа: у ЗМІ розкрили три прийоми Кремля

Путін та Трамп / © Reuters

Реклама

Жовтень був вдалим для російського диктатора Володимира Путіна. Адже дизельна угода з адміністрацією Трампа послабила санкції США, а обмеження роботи систем Starlink і Starshield тимчасово пригальмували операції українських дронів.

Як пише Newsweek, успіхи Кремля не випадкові. Це чітка стратегія впливу на Білий дім, яка складається з трьох кроків.

Реклама

Крок 1: Лестощі

Експерти Newsweek вказують, що стратегія Путіна починається з публічних компліментів. Ще у листопаді 2024 року, невдовзі після виборів, російський президент назвав реакцію Трампа на замах «поведінкою справжнього чоловіка».

Реклама

Після повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року Путін заявив, що війни в Україні могло б не бути, якби у 2020 році Трамп залишився при владі.

Цей підхід працює і з іншими впливовими людьми. Наприклад, у жовтні Путін розкритикував Нобелівський комітет за те, що премію миру отримала венесуельська опозиціонерка, а не Трамп. У відповідь американський президент подякував йому за таку підтримку в соцмережах. Крім того, Путін публічно назвав Ілона Маска «справжнім генієм».

Допис Дональда Трампа / © скриншот

Крок 2: Винагорода наперед

Зазначається, що другий етап стратегії — зрозуміти, що саме гостро потрібно Білому дому, і запропонувати рішення в обмін на поступки авансом, ще до реального виконання обіцянки.

У жовтні Пєсков заявив, що США даремно пов’язують економічну співпрацю з війною в Україні. Водночас через різке здорожчання пального у США перед виборами Путін і Трамп провели розмову. Після неї Трамп анонсував вихід російського дизелю на світовий ринок для зниження цін, а Мінфін США тимчасово пом’якшив санкції на це пальне.

Реклама

При цьому російський енергетичний аналітик Сергій Вакуленко зазначає, що Росія і так експортувала близько 40 мільйонів тонн дизелю щороку, а послаблення санкцій просто зробило цей експорт прибутковішим.

Тим часом Кремль просуває ідею подальшої співпраці щодо урану, добрив, алюмінію та скасування санкцій з Російського фонду прямих інвестицій.

Крок 3: Перенаправлення відповідальності

У виданні зауважують, що третій крок стратегії застосовується, коли обіцяний результат (зокрема, мирне врегулювання) не досягається. Відповідальність за це перекладається на третю сторону — Україну або Європу.

Після критики дизельної угоди з боку президента України Володимира Зеленського, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав це «грубим викликом» особисто Трампу.

Реклама

Як пише Newsweek, мета Кремля — переконати Вашингтон, що Росія та США діють раціонально, а Україна лише перешкоджає домовленостям двох великих держав.

Крім того, помічник Путіна Юрій Ушаков звинуватив Україну у зриві мирних переговорів і заявив, що європейські представники не повинні брати участі в майбутніх тристоронніх перемовинах між США, РФ та Україною.

На думку аналітиків, ця циклічна стратегія, а саме похвала, отримання авансу, звинувачення інших у разі невдачі, продовжує активно використовуватися Кремлем.

Трамп про війну в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Трамп зробив різку заяву про Україну. Мовляв, Зеленський не прагне завершити війну.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа намагається змусити Київ піти на поступки Росії. За його словами, Вашингтон використовує для тиску військову допомогу та доступ до критично важливих технологій.

Попри це Україна готова винести на переговори лідерів держав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони на частині Донецької області — по обидва боки лінії бойового зіткнення.

Новини партнерів