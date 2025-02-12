Путін знає найкращий спосіб не пустити Україну в НАТО — Дмитро Кулеба

Президент держави-агресорки Володимир Путін розуміє, що обіцянки чинного президента США Дональда Трампа не достатньо, щоб не допустити членства України в НАТО.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Deutsche Welle.

“Путін не вірить Заходу і не вірить, що якщо йому сьогодні пообіцяють, що Україна не буде в НАТО, то через 5 років ця позиція не зміниться”, - зазначив він.

За його словами, навіть обіцянка американського президента ухвалити відповідний закон у Конгресі не гарантує, що згодом цей закон не буде скасовано.

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“Путін все це розуміє. Путіну потрібна перемога у вигляді якоїсь відмови України від НАТО, але він знає, що найкращий спосіб не пустити Україну в НАТО — це знищити Україну. Ось це він усвідомлює дуже чітко. Всі інші варіанти гарантують тільки імітацію, але не діють йому жорсткої гарантії”, - вважає Дмитро Кулеба.

Український дипломат також відзначив помилку команди Трампа, яка допустила двозначні заяви про те, що НАТО і Україна — це безперспективна історія. Таким чином втрачається козир у майбутніх переговорах з Кремлем.

“Навіть якщо вони планували цим торгуватися, то вже знецінили цей актив. Путін вже знає, що там нема за що торгуватися, окрім залізобетонних гарантій, які він шукатиме... Як розмінна карта [ця пропозиція] вже значною мірою знецінена”, - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що необхідність поступки членством України в НАТО стане зрозумілою після Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого.

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