Путін знає слабкі сторони Трампа та спробує їх використати: Sky News про задуми "фюрера"

Володимир Путін. / © Associated Press

Цілком імовірно, що кінцева мета диктатора РФ Володимира Путіна на переговорах на Алясці, — переконати президента США Дональда Трампа у тому, що найшвидший шлях до миру — це угода на умовах Росії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента Sky News Айвора Беннетта.

«Володимир Путін — майстер переговорів, який займається цим десятиліттями. Він розповість про всі деталі, історію та юридичні аргументи. І він знатиме, що його опонент — ні. Його стратегія полягатиме в тому, щоб використати це», — пише автор статті.

Саме тому під час переговорів «фюреру» Кремля «доведеться створити враження, що він йде на поступки». Адже Трамп не може втратити тут обличчя, а навпаки — йому має бути що показати з цього саміту.

«Цим „чимось“ може бути обіцянка зустрічі з Володимиром Зеленським, про шанси на яку Трамп говорив. Я підозрюю, що це буде невиразна обіцянка з певними умовами. Щось таке, що Білий дім може називати прогресом, але це може виявитися недосяжним», — пише Беннетт.

Кореспондент вважає, що президент РФ спробує зіграти на прагненні Трампа до швидкого вирішення війни та його бажанні приписати собі цю досягнення. Зокрема, саме тому Путін підбадьорював очільника Білого дому напередодні зустрічі, хвалячи «енергійні та щирі» зусилля Трампа щодо пошуку миру.

Не виключено, що господар Кремля «спробує апелювати до транзакційної природи Трампа», пише Sky News. Зокрема, може йтися про угоди щодо рідкісноземельних ресурсів та спільні проєкти в Арктиці. Саме тому до складу російської делегації входять міністр фінансів Антон Сілуанов та інвестиційний посланець Кремля Кирило Дмитрієв.

Окрім того, у складі делегації РФ є міністр оборони Андрій Бєлоусов, а це може свідчити про серйозність намірів Путіна запропонувати угоду про контроль над ядерними озброєннями.

«Завдання Путіна полягає в тому, щоб Трамп відчув себе головним. Для колишнього агента КДБ це може бути не надто складно», — констатує автор британського видання.

Нагадаємо, The New York Times пише про те, що реальна мета Путіна на саміті з Трампом — не мирна угода. Перш за все «фюрер» прагне заручитися підтримкою президента США для просування російських пропозицій. Російський диктатор хоче заспокоїти обурення американської адміністрації через зволікання Кремля з припиненням вогню.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо запевняє, що Трамп таки сподівається домовитись про припинення бойових дій в Україні. Це буде кроком до подальших переговорів щодо мирної угоди.

