Путін знайшов крайніх у вибухах на "Північних потоках": не обійшлося без України

Диктатор назвав це "актом державного тероризму".
Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи на "Північних потоках" терактом і заявив, що підірвав їх той, хто зацікавлений у постачанні газу до Європи через Україну.
Про це російський диктатор сказав на пресконференції 22 грудня.
"Ну що "Північні потоки"? Це теракт, це очевидно. Всі це визнали. Дивовижно. Це акт міжнародного, я би сказав державного, тероризму. Тому що приватні особи самостійно, без підтримки державних структур здійснити такі теракти не в змозі", – заявив Путін.
"Як зазвичай у таких випадках кажуть – дивися, хто зацікавлений. От, хто зацікавлений у тому, щоб постачання російського газу до Європи було тільки через Україну? Той і підірвав", – додав очільник Кремля.
Він також поскаржився на запровадження обмеження цін на російські енергоносії, назвавши це атавізмом колоніалізму.
Вибухи на "Північних потоках"
Аварія на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталася 26 вересня поблизу данського острова Борнгольм. Сталася розгерметизація двох ниток, і після вибуху газ декілька днів витікав до Балтійського моря.
В Данії повідомили, що газопроводи отримали "великі пошкодження" в морі, причиною чого стали "потужні вибухи".
Путін ще тоді назвав вибухи на газопроводах актом міжнародного тероризму і назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами інцидентів.
Низка держав підозрювати в диверсіях саму Росію, проте 21 грудня європейський чиновник сказав, що наразі немає жодних доказів того, що саме РФ стоїть за саботажем.
За оцінками експертів, магістралі зруйновані остаточно і ввести їх коли-небудь в експлуатацію буде неможливо.
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