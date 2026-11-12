Путін знайшов нагоду поговорити про Україну з Трампом і Сі: WSJ розкрило його задум

Путін, Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Сполучені Штати опрацьовують можливість проведення тристоронньої зустрічі президента Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Путіна під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

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Питання можливих переговорів обговорили державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І. Їхня розмова також стосувалася майбутньої поїздки Трампа на саміт АТЕС і запланованого візиту Сі Цзіньпіна до Флориди для участі в саміті G20 у грудні.

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За інформацією Державного департаменту США, сторони погодилися, що зустрічі на найвищому рівні мають важливе значення для просування миру та денуклеаризації. Серед можливих форматів згадувалася і тристороння зустріч за участю Росії.

Водночас китайське державне агентство Сіньхуа охарактеризувало переговори Рубіо та Ван І як «позитивні і конструктивні». Однак у повідомленні Пекіна не згадували ані про можливий тристоронній саміт, ані про денуклеаризацію.

Рубіо згодом підтвердив журналістам, що американська сторона працює над організацією зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна на полях саміту АТЕС.

Сам Трамп також висловив очікування, що зможе зустрітися з китайським і російським лідерами в китайському місті Шеньчжень. За його словами, серед тем для обговорення можуть бути завершення війни з Іраном і питання ядерного роззброєння.

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Видання The Wall Street Journal зі свого боку повідомляє, що Путін пропонує використати потенційну зустріч для обговорення шляхів завершення війни Росії проти України.

Однак у Пекіні поки стримано ставляться до перспективи тристоронніх переговорів щодо ядерного роззброєння. Ще в жовтні Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що ядерний потенціал країни не можна порівнювати з можливостями США та Росії. Тому вимоги до Пекіна долучитися до таких переговорів китайська сторона вважає наразі несправедливими та нереалістичними.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон очікує від Москви оновлених пропозицій щодо майбутньої угоди про безпеку в Європі.

Ми раніше інформували, що у НАТО сумніваються, що Москва справді готова до компромісів і не намагається знову просувати вимоги, які висувала ще 2022 року.

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