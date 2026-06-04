Путін знайшов привід і виправдання для нових ударів: в ISW попередили про тривожний сценарій

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль і чиновники Російської Федерації частіше шукають виправдання для нових ударів по Україні під приводом відплати. Ці наративи все більше посилюються, втім, є лише прикриттям.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Москві все частіше зухвало і безпідставно звинувачують удари України про нібито цивільних цілях. Днями самопроголошений «голова» так званої «ДНР» Денис Пушилін заявив, що начебто було атаковано автобус сполученням Москва-Сімферополь в окупованому Єнакієво.

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Після цього російські чиновники знову погрожували, що їхні окупаційні війська можуть завдати «ударів у відповідь». Аналітики ISW наголошують, що не можуть перевірити ці заяви з Росії.

Водночас американські фахівці констатують, що Москва заявила про нібито атаку в окупованому Єнакієво через день після того, як росіяни завдали чергового руйнівного удару дронами і ракетами по Україні вночі проти 2 червня, в результаті якого загинуло понад 20 мирних жителів.

«Кремль почав використовувати заяви про нібито атаки ЗСУ по цивільному населенню, щоб виправдати масштабні пакети ударів проти України, які РФ мала намір завдати незалежно від дій Києва, завдавши значної шкоди цивільній інфраструктурі та призвівши до великої кількості жертв серед населення», — йдеться у звіті.

Американські аналітики вважають, що Росія надає пріоритет таким руйнівним ударам частково для того, щоб замовчуувати свої бойові проблеми, а також зухвало використовує звинувачення, аби приховати ці удари під сфабрикованим маскуванням легітимності.

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Посилення атак РФ — що відомо

Аналітики ISW вважають, що російські удари по Києву — не помста. Масована атака по столиці, що сталася вночі проти 2 червня, є частиною схеми ескалації російських ударів. Москва намагається скористатися нестачею перехоплювачів Patriot, а також відвернути увагу від власної нездатності захистити глибокий тил від ударів дальньої дії України.

Зауважимо, що днями речник «фюрера» Дмитро Пєсков нахабно заявив, що той обстріл начебто знаменує собою «нову парадигму» у військових зусиллях Росії. Мовляв, Київ «сам вирішив надати конфлікту нової якості». У цьому контексті він заявив про начебто удар ЗСУ по Старобільську.

Дата публікації 18:37, 02.06.26 Кількість переглядів 37 ТСН в епіцентрі удару по Києву: потрощена лікарня ледь не вибухнула!

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