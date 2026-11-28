Путін / © Associated Press

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Британський експерт із безпеки Едвард Лукас заявив, що Росія, попри значні втрати та повільне просування на фронті, продовжує досягати політичних цілей на Заході.

Про це Лукас розповів в етері Еспресо.

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За оцінкою аналітика, Росія не демонструє готовності до мирного врегулювання, а США не виявляють достатньої рішучості, щоб посилити тиск на Кремль. Водночас українські військові операції, зокрема потоплення корвета «Меркурій» та удари по Кримському мосту, створюють для російської армії додаткові труднощі.

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Лукас наголосив, що Путін веде одночасно війну проти України та політичну боротьбу із Заходом. На фронті російські війська зазнають значних втрат, просуваються повільно, а на окремих напрямках навіть втрачають позиції. Зокрема, український вогневий контроль над шляхами постачання ускладнює становище російських сил на південному заході.

«Путін воює на двох фронтах: веде військову боротьбу проти України й політичну проти Заходу. Політична йде в нього краще за військову», — зазначив Лукас.

Серед результатів політичної стратегії Кремля аналітик назвав розкол між Європою та США, посилення антиукраїнських настроїв у французькому політикумі та популярність партії «Альтернатива для Німеччини». Крім того, за словами Лукаса, Росії вдалося загострити відносини між Україною та Польщею, хоча ці країни мають залишатися союзниками.

Водночас експерт переконаний, що Росія не має тієї могутності, яку їй часто приписують. Сукупний економічний потенціал європейських держав, зокрема країн Північної Європи, Балтії та Польщі, перевищує російський. Якщо до них долучаться Велика Британія, Нідерланди, Канада та інші союзники, перевага Заходу стане ще відчутнішою.

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Головною проблемою Лукас назвав не брак ресурсів, а відсутність належної політичної координації та волі. Він також звернув увагу на перші ознаки активнішої протидії Кремлю всередині Росії. Йдеться про інформаційні операції, діпфейки та тиск на вразливі для російської влади теми, зокрема мобілізацію й перебої в роботі інфраструктури.

Окремим напрямком тиску, на думку аналітика, має стати Калінінград, який він вважає однією з найбільш вразливих точок Росії.

«Калінінград — „ахіллесова п’ята“ Російської Федерації, і на нього треба тиснути дужче», — наголосив експерт.

За словами Лукаса, європейські країни поступово переходять до активнішої протидії Росії, однак роблять це надто повільно. За цю затримку Україна вже заплатила надзвичайно високу ціну — людськими життями, руйнуваннями та наслідками війни.

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Раніше повідомлялося, що лідерка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Аліса Вайдель, яка є відомою прихильницею Росії, видала порцію кремлівських пропагандистських наративів про війну в Україні та її причини.

Ми раніше інформували, що колишній посол США в Росії Майкл Макфол розкритикував спецпосланця Трампа Джареда Кушнера, який назвав Володимира Путіна «історичною фігурою та гросмейстером політики».

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