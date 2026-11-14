Путін знайшов спосіб посварити Європу: у Bloomberg розкрили, про що сперечаються лідери ЄС

Путін / © Associated Press

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Вимоги Росії щодо перегляду архітектури безпеки Європи стали причиною розбіжностей між країнами Євросоюзу.

Про це пише Bloomberg.

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За інформацією джерел агентства, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у приватних розмовах висловлювалася за те, щоб принаймні розпочати обговорення майбутньої безпекової системи Європи одночасно з переговорами про мир в Україні.

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Водночас Росія, як стверджують співрозмовники Bloomberg, висунула обговорення цієї теми попередньою умовою для відновлення переговорного процесу з Україною за посередництва США.

Така позиція Москви викликала опір серед низки європейських держав, зокрема тих, які межують із Росією. Деякі країни відкрито виступають проти подібних консультацій, інші висловлюють заперечення під час закритих зустрічей. На думку критиків, сама участь у таких дискусіях може відповідати інтересам Кремля.

Лідери ЄС порушили це питання під час саміту в Дубліні у п’ятницю, 13 листопада. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас застерегла, що початок переговорів на умовах Москви може зіграти на користь Росії.

«Якщо ми почнемо говорити про те, чого вимагає Росія щодо архітектури безпеки, ми фактично потрапимо в пастки, які розставляє Росія», — заявила вона перед зустріччю.

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Один із європейських дипломатів зазначив, що тема зміни безпекового устрою континенту давно залишається одним із ключових прагнень Росії. За його словами, Москва розуміє, що обговорення цього питання може виявити суперечності між членами Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також звернув увагу на тактику Кремля.

«Зазвичай саме так Путін і діє», — сказав він.

Як нагадує Bloomberg, Росія тривалий час стверджує, що розширення НАТО на схід після розпаду Радянського Союзу нібито створює загрозу її безпеці. Кремль називає це однією з причин повномасштабного вторгнення в Україну.

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За оцінкою європейського дипломата, коли Москва говорить про зміну архітектури безпеки Європи, фактично йдеться про обмеження подальшого розширення НАТО. Такий підхід, за його словами, є неприйнятним для європейських країн.

Водночас після завершення війни проти України безпекова ситуація на континенті потребуватиме нових рішень. Союзникам доведеться визначитися, чи матиме Україна перспективу членства в НАТО, чи розміщуватимуться на її території іноземні війська та які гарантії безпеки Києву зможуть надати європейські держави і США.

Окремим питанням залишатиметься майбутня присутність військ НАТО на східному фланзі Альянсу, зокрема поблизу російських кордонів, якщо бойові дії припиняться.

Однак позиція багатьох європейських держав полягає в тому, що спочатку необхідно досягти домовленостей про припинення вогню та мирну угоду, а вже після цього переходити до обговорення майбутніх безпекових механізмів.

Президент Європейської ради Антоніо Коста наголосив на необхідності участі європейців у таких рішеннях.

«Майбутнє європейської безпеки не може обговорюватися і вирішуватися без Європи», — заявив він.

Водночас частина посадовців вважає доцільним уже зараз продемонструвати готовність до консультацій, щоб не втратити зацікавленість США та Росії в переговорному процесі. Проте вони наголошують: жодних остаточних рішень не можна ухвалювати до укладення мирної угоди, а будь-які домовленості мають бути погоджені всіма членами ЄС і НАТО.

Раніше повідомлялося, що європейські уряди досі скептично ставляться до перспектив прориву після переговорів в Абу-Дабі, які тривали 10-11 листопада.

Ми раніше інформували, що Путін не збирається відмовлятися від територій на півночі України, які Кремль оголошує нібито захопленими.

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