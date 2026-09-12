Путін знайшов "винних" у війні проти України: заява "фюрера"

Володимир Путін / © Associated Press

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«Фюрер» Росії Володимир Путін цинічно намагається перекласти відповідальність за розпочату війну проти України. Не минулося без традиційних закидів на адресу країн Заходу.

Про це кремлівський диктатор заявив на полях саміту БРІКС в Індії.

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Він нахабно висловився про те, що нібито події 2014 року стали «першопричиною» нинішньої війни, а усунення тодішнього президента Віктора Януковича назвав «державним переворотом».

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Водночас Путін визнав, що за часів Януковича могли бути «помилки» та підстави для невдоволення населення. Однак «фюрер» цинічно використав це для виправдання російської агресії. Мовляв, водночас президент-втікач до НАТО не прагнув, через це «був усунутий від влади Заходом».

За його словами, Захід начебто спровокував «нинішню кризу» в Україні, та, брехливо додав він, роками тиснув на Росію через розширення НАТО на схід.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не Росія почала війну. Він нахабно запевнив, мовляв, Москва лише намагається «закінчити війну», яку, за його словами, розпочав хтось інший. Водночас він згадав події 2014 року, які цинічно назвав «держпереворотом».

Раніше путіністка Маргарита Симоньян вигадала нове виправдання війни. За її версією, вторгнення стало відповіддю на так званий «антигуманізм». Мовляв, диктатор Путін рятує світ від морального занепаду, проте жодних доказів цього вона не надає.

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