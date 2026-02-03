Путін знехтував проханням Трампа: перша реакція Білого дому на нові удари по Україні

Путін проігнорував прохання Трампа: що кажуть у Білому домі на масований удар РФ по Україні / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не був здивований останньою атакою Росії попри те, що особисто просив Путіна не бити по Україні в морози.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Журналіст нагадав, що вчора президент Трамп хвалився, що Путін погодився на тижневе призупинення атак по Україні через холодну погоду, проте сьогодні Росія завдала одного з найпотужніших ударів від початку року.

Реклама

«Так, я говорила про це із президентом (Трампом — Ред.) сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну», — сказала Левітт.

Вона вкотре повторила улюблену тезу Трампа, що війна в Україні «не почалася б, якби він був президентом», ну і, звісно, звинуватила в усьому попередника — Байдена.

Левітт нічого не сказала, чи США якось реагуватимуть на цю атаку.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України.

Реклама

Проте цієї ночі РФ завдала наймасштабнішого від початку 2026 року удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого постраждали об’єкти генерації та розподілу електроенергії у восьми областях, а тисячі споживачів залишилися без світла.