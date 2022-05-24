Путін "зникне в санаторії": екскерівник британської розвідки повідомив, хто і коли може змінити диктатора

Путін "зникне в санаторії": екскерівник британської розвідки повідомив, хто і коли може змінити диктатора

У 2023 році Володимир Путін вже не буде президентом РФ. Його на тлі заяв про те, що він втрачає контроль над владою через хворобу, відправлять у санаторій для лікування "з якого він вже не вийде як лідер Росії".

У квітні повідомлялося, що Путін хворіє на рак і його цілодобово спостерігає лікар-спеціаліст, а минулого тижня російський президент навіть пропустив уже кілька військових зустрічей через лікування.

Про це заявив колишній очільник британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав, пише Daily Mail.

"Я думаю, що до 2023 року він піде, але, ймовірно, в санаторій, з якого він не вийде як лідер Росії. Я не кажу, що він не вийде з санаторію, але він більше не буде лідером Росії. Це спосіб зрушити справу без перевороту", - говорить колишній керівник Мі-6

Дірлав також вважає, що замінить очільника Кремля, скоріше за все, Микола Патрушев, секретар Ради національної безпеки РФ і один з улюблених "силовиків" Путіна.

Водночас колишній очільник британської розвідки припускає, що "протягом наступного року, 18 місяців, можливо, щось розпадеться". Під цими словами він має на увазі, що в Росії може прийти кінець режиму Путіна, але це не означає, що він зникне. І причина цього широкомасштабна війна в Україні, яку РФ почала три місяці тому - 24 лютого.

"Немає сумніву, що ця українська операція - катастрофа. Економіка в безладі, санкції справді почнуть шкодити в найближчі три-шість місяців, буде дуже висока інфляція, і більше того, у військовому плані це повне фіаско", - зазначає Дірлав.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 90-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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