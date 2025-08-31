Путін знову буде викручуватися: Зеленський повідомив про "дуже активний" наступний тиждень

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Саме наступного тижня, від 1 вересня, настає час, коли Кремль має бути готовим до реальних перемовин — зустрічі на рівні лідерів. Тож, Україна розраховує на позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн G-20 щодо тиску на РФ задля завершення війни.

Про це президнт України Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні 31 серпня.

«Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень. Два тижні тому в Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це», — заявив президент.

Він нагадав про саміт ШОС, що наразі триває в Китаї і візит до КНР очільника РФ Володимира Путіна.

«Зараз під час свого візиту в Китай Путін знову буде викручуватися. Це його спорт номер один. Всі в світі заявляли, що треба припинити вогонь. Всі наполягали, що війна має завершитись. Такою була позиція всіх в Китаї. Ми говорили про це з прем’єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, до речі, на саміті», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що КНР приймає й лідерів Туреччини, Азербайджану, Казахстану, проте лише очільник Кремля прагне продовження війни в Україні.

«Майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципово заяви Папи Римського. Дякуємо за це. Єдиний, хто хоче війни, це Росія. Тому будемо тиснути і надалі. Саме на Росію треба тиснути. Ми розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо насильно позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн G-20. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі вважають, що саме лідери Європи відповідальні за продовження війни в Україні. Зокрема, речник очільника Росії Дмитро Пєсков заявив, що європейці нібито заважають спробам вивести процес українського врегулювання в мирне русло.

Вони, мовляв, прагнуть усіма силами «стримувати» Росію, однак Москва, за словами Пєскова, вміє цьому протидіяти.