Путін знову лякає Україну ядеркою: що цього разу

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін знову заговорив мовою ядерного шантажу.

Про це він сказав під час свого виступу на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Він пригрозив «дзеркальною і катастрофічною» відповіддю на можливі загрози з боку України.

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За словами Путіна, в основі ядерної доктрини РФ закладено принцип реагування на загрози з боку супротивника. Кремль, стверджує він, не діє на випередження, але «відповідає симетрично».

І така відповідь, наголосив Путін, «на жаль, буде катастрофічною — для всієї України».

«Я виходжу з того, що такі ідеї в Україні можуть з’явитися», — відповів він на запитання журналіста щодо реальних розвідданих, не навівши жодних доказів чи підтверджень.

Нагадаємо, Путін також заявив, що не виключає подальшого захоплення українських Сум російською армією.

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«У нас немає такого завдання — забрати Суми. Але загалом я цього не виключаю», — цинічно заявив господар Кремля.

Водночас президент держави-агресорки вигадав якесь «давнє правило», за яким, на його думку, все захоплене російською армією переходить у власність Москви.