Путін знову озвучив Трампу неправдиві заяви про фронт: у Кремлі розповіли про телефонну розмову

Путін і Трамп / © Associated Press

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За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, 4 липня відбулася телефонна розмова між американським президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише ТАСС.

У Кремлі заявили, що сторони обговорили війну в Україні. За твердженням Ушакова, Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирного врегулювання, а також наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни, щоб реалізувати потенціал співпраці між США та Росією в економічній сфері.

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Водночас Ушаков стверджує, що Путін нібито поінформував Трампа про "реальну ситуацію на полі бою", зокрема згадав про так зване "звільнення" Костянтинівки. Ця заява є неправдивою. Станом на зараз місто Костянтинівка Донецької області перебуває під контролем України, а офіційного підтвердження будь-якого захоплення населеного пункту немає.

Крім того, у Кремлі заявили, що ініціатором телефонної розмови нібито виступила американська сторона. Також, за словами Ушакова, Путін і Трамп домовилися продовжувати контакти з військово-політичних та економічних питань і залишатися на зв'язку для нових переговорів найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на переломний момент після розмови з Трампом

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