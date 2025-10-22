Путін знову переграв Трампа: як мирна ініціатива США обернулася виграшем Кремля

Дональд Трамп. / © Associated Press

Грандіозні амбіції президента США Дональда Трампа щодо України після того, як він припинив бойові дії на Близькому Сході, схоже, знову не мають шансів на реалізацію. Принаймні - найближчим часом. Та й його “вічний мир” в Газі - вже на межі.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Після того, як Трамп припинив бойові дії в Газі - що стало значним досягненням, з'явилася надія, що він зможе розпочати нову спробу припинити криваву війну в Україні. Особливо після того, як його попередні зусилля зазнали невдачі. Зокрема, після серпневого саміту на Алясці з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Втім, напередодні Трамп дав зрозуміти, що новий саміт, який мав відбутися в Будапешті протягом декількох тижнів, більше не є пріоритетним питанням. Ймовірно, одна з причин у тому, що розмова його держсекретаря Марко Рубіо з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим не призвела до прориву.

“Розчарування Трампа стало черговою зміною подій тижня, коли він, здавалося, був готовий направити крилаті ракети до України, але Путін його відмовив, а потім у нього виникло нове зіткнення в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським. Поки що зусилля Трампа щодо України досягають лише одного — спростовують його власні сумнівні твердження про те, що Путін хоче миру”, - пише CNN.

План Трампа щодо Кремля провалився

Якщо президентові США потрібне було підтвердження того, що Путін не готовий до миру в Україні, то він його отримав. Армія РФ здійснила нову атаку на електростанції, “повертаючись до жорстокої стратегії використання зими як зброї проти тремтячого мирного населення”.

Ймовірно, Трамп сподівався на справжні зміни у політиці Москви, щоб виправдати відновлення своєї особистої дипломатії з Путіним. Втім, кремлівський лідер лише розіграв свою класичну карту, зателефонувавши Трампу за день до того, як він приймав Зеленського в Білому домі, “демонструючи гнучкість, спрямовану на пом'якшення нового тиску з боку США та гніву й розчарування президента”.

CNN наголошує, що Трамп розмірковував про надання Україні “Томагавків”, які дозволили б ЗСУ досягти глибоких територій Росії, але після розмови з Путіним 16 жовтня він відмовився від цієї ідеї - напередодні приїзду Зеленського до Вашингтона. Однак розмова телефоном між Рубіо та Лавровим 20 жовтня показала, що будь-який новий саміт повторить тупикову ситуацію на Алясці.

"Росія принципово не змінила позиції, яку Україна ніколи не могла б прийняти. Мелодрама повторила стандартний цикл. Путін відреагував, коли Трамп, здавалося, збирався призначити ціну за російську непоступливість. Потім президент США, поговоривши з Путіним, чинив тиск на Україну, вимагаючи від неї віддачі територій. Потім процес знову вперся в стіну, залишивши Трампа розчарованим", - йдеться у тексті.

Як наслідок, американський лідер зараз знову повернувся до своєї попередньої позиції, що дві сторони повинні припинити бойові дії на нинішніх лініях фронту.

Втім, що примітно, саме цей глухий кут влаштовує “фюрера” Кремля Путіна, який не виявляє жодних ознак навіть найменшого бажання припинити бойові дії та міг би використати більше часу для продовження своєї війни на виснаження, аби завоювати якомога більше території України до початку будь-яких мирних переговорів.

Нагадаємо, Atlantic Council пише про те, що Володимир Путін боїться справжнього миру. Примітно, що кілька днів тому Дональд Трамп заявив про зустріч з “фюрером” у Будапешті після “продуктивної телефонної розмови” 16 жовтня. Однак вже 21 жовтня у Білому домі заявили, мовляв, “немає жодних конкретних планів” на переговори в “найближчому майбутньому”.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо відкинув план Трампа. У Москві заявляють, що не погодяться на негайне припинення вогню, якщо воно не призведе до повної капітуляції України. З його слів, Кремль не потребує короткострокового перемир’я, яке «не веде нікуди», а прагне «довготривалого стабільного миру».