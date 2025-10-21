Путін знову перехитрив Зеленського: аналітик Sky News про переговори у Білому домі

Хто дорослий у кімнаті? : аналітик Sky News про те, як Трамп слухається Путіна / © ТСН.ua

Реклама

Після кожної розмови чи зустрічі з російський диктатором Путіним Дональд Трамп фактично робить все те, що каже йому глава Кремля. Натомість, сам президент США ще жодного разу не переконав Путіна на свою користь.

Про це заявив військовий кореспондент Sky News Майкл Кларк.

Кларк дав відповідь на питання, чи є Путіним «єдиним дорослим» у кімнаті з Дональдом Трампом, особливо після повідомлень про те, що зустріч глави Білого дому із Зеленським знову переросла у перепалку.

Реклама

На думку експерта, Трамп робить те, що йому каже Путін.

«Зеленський клав перед Трампом карти, на яких зображено лінію фронту, і я думаю, що він намагався показати, що українці досягають прогресу, росіяни — ні, і що українці насправді справляються досить добре. А Трампу це так набридло, що він ніби згріб карти на підлогу», — каже аналітик Sky News.

Кларк зауважує, що Путін знову перехитрив Зеленського.

«Путін перехитрив Зеленського, коли зрозумів, що ситуація стає серйозною. Тож він (Путін — Ред.) домовився про телефонну розмову з Трампом і повністю спрямував його на інший шлях. Я маю на увазі, що він контролює його щоразу, коли вони зустрічаються», — сказав Кларк.

Реклама

За підрахунками експерта, Путін мав щонайменше 22 чи 23, можливо, 25 особистих зустрічей з Трампом віч-на-віч, або онлайн, або по телефону.

«І жодного разу, наскільки Трамп не переконав Путіна зробити щось, чого він не збирався робити. У кожному окремому випадку Трамп у всьому дотримується путінської лінії. Він фактично робить те, що Путін каже йому робити після цих дзвінків», — підсумував Майкл Кларк.

Нагадаємо, що за інформацією The Financial Times, на переговорах у Білому домі Трамп з лайкою вимагав від Зеленського здати Донеччину, погрожуючи «знищенням».

Раніше в Білому домі розповіли про результати розмови Трампа й Путіна, що відбулася 16 жовтня.