Путін знову погрожує Європі: в ISW відповіли, що насправді приховує його риторика

Володимир Путін. / © Getty Images

Президент-диктатор Росії Володимир Путін продовжує погрожувати Європі в межах інформаційних зусиль, спрямованих на стримування Заходу від відповіді на ворожі дії Кремля. Напередодні під час виступу у Валдайському клубі він зробив низку заяв та озвучив традиційні наративи свого режиму.

Нові заяви російського “фюрера” оцінили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Перш за все американські фахівці зауважують, що Путін зробив свої заяви під час щорічного виступу у Валдайському клубі, міжнародному дискусійному форумі. Там кремлівські чиновники, російські вчені та чиновники зустрічаються для обговорення міжнародних питань.

“Валдайський клуб служив корисним інструментом у багаторічних зусиллях Кремля щодо впливу на політику Заходу на користь Росії”, - наголосили в ISW.

Під час заходу Путін заявив, що Москва уважно стежить за «мілітаризацією» Європи, мовляв, «ніхто не сумнівається», що відповідь Росії на це «не змусить себе довго чекати». З його слів, нібито Кремль оцінює, чи є зусилля Європи «просто балачками», чи РФ повинна вжити «контрзаходів», які «будуть дуже переконливими».

Також кремлівський “фюрер” абсурдно заявив, що Російська Федерація начебто «ніколи не ініціювала військове протистояння», але припустив, що військова конкуренція з його країною «зрештою погано закінчиться для провокатора». Натомість попередження європейських лідерів про агресію РФ є «нісенітницею» та спробами «розпалити істерію» в Європі.

“Путін намагається відмовити європейських членів НАТО від посилення власних оборонних зусиль і наданні військової підтримки Україні, що суперечить власним стратегічним цілям РФ, стверджуючи, що Росія є загрозою для Європи лише доти, доки Європа чинить опір цілям Путіна”, - наголосили у звіті.

В ISW зауважують, що ця риторика Путіна з'явилася після нещодавніх вторгнень російських та неідентифікованих безпілотників до повітряного простору країн Європи з порушенням міжнародних норм безпеки, а також гібридних та диверсійних операцій Москви проти військових об'єктів та логістики НАТО.

“Росія також прагне посіяти розбрат і страх у Європі за допомогою гібридних операцій. Зокрема, в Польщі, Німеччині та Литві. Путін, ймовірно, мав на меті використати своє звернення у Валдайському клубі як місце для цих зауважень, щоб його різні інформаційні зусилля, включаючи ті, що спрямовані на Європу, охопили ширшу аудиторію та сукупно досягли бажаного ефекту: переконати Захід не підтримувати Україну або захищатися від Росії”, - переконані американські фахівці.

Нагадаємо, диктатор РФ виступив із низкою заяв, у яких прокоментував поточну геополітичну ситуацію, наголосивши на незворотності формування багатополярного світу. Зокрема, реагуючи на спроби західних країн зберегти глобальну гегемонію, Путін використав російське прислів’я: «Проти лому немає прийому, окрім іншого лому».

Зауважимо, The Economist пише про те, що російські провокації змушують країни НАТО посилювати оборону східного флангу. Видання наголошує, що це може бути саме тим, чого хотів російський диктатор Володимир Путін. Він може сподіватися, що це частково відверне увагу НАТО від підтримки України.