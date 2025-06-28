Путін "знову поважає" США: Трамп втішився висловлюванням "фюрера"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тішиться “прекрасним і дуже люб’язним” висловлюванням диктатора РФ Володимира Путіна про “велику повагу” до нього.

Про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє NV.

За словами Трампа, Путін “знову поважає” Америку. Однак ще рік тому, коли у президентському кріслі був Джо Байден, наголошує чинний американський лідер, цієї поваги не було.

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“Путін поважає нашу країну. І глава Китаю Сі поважає нашу країну. Кім Чен Ин поважає нашу країну. Вони знову поважають нашу країну. Лише рік тому ми не були країною, яку поважають”, - висловився Трамп.

Зауважимо, напередодні під час спілкування з представниками росЗМІ “фюрер” Росії Володимир Путін заявив, мовляв, відносини Москви та Вашингтона “починають вирівнюватися”. За словами господаря Кремля, зустріч із Трампом, до якого він особисто ставиться “з великою повагою” та вважає “мужньою людиною”, цілком можлива.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Володимиром Путіним на тлі загострення між Ізраїлем та Іраном. Нібито “фюрер” запропонував допомогу у ситуації. Втім, президент США відповів: “Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою”.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп, раніше назвав українського колегу Володимира Зеленського "диктатором". Втім, тепер очільник Білого дому змінив свою думку про Зеленського та заявив, що поважає його.

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Крім того, Трамп розповів, що під час зустрічі у Гаазі Володимир Зеленський був “дуже приємним”. Хоч, наголосив очільник Білого дому, у них із Зеленським були “складні часи”.