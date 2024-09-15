Путін знову пригрозив "ядеркою": в МЗС відреагували на заяви "фюрера"

Ядерні погрози російського "фюрера" Володимира Путіна не діють. Саме тому союзники України не повинні піддаватися на них.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Навесні 2022 року він (Путін - Ред.) попереджав про нечувані наслідки, якщо Захід надасть Україні зброю для оборони. Зброю надали. Путін нічого не зробив. Подібна риторика повторювалася багато разів протягом останніх років", - наголошує очільник МЗС.

За словами міністра, коли диктатор РФ стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям

"Путін погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити. Зняти обмеження. Зміцнити далекобійність, повітряний щит, економічну, енергетичну стійкість України. Страх і зволікання – це смерті та кризи. Щоб відновити мир, потрібна сміливість, а не страх", - висловився Андрій Сибіга.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

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