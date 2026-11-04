Путін знову відправляє Мединського на переговори: чому це поганий сигнал для миру

Володимир Путін. / © Associated Press

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Українські, американські і російські посадовці готуються до майбутніх тристоронніх переговорів, які мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ). Відомо, що делегацію РФ представить помічник «фюрера» Володимир Мединський — і це неспроста.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф 2 листопада заявив, що Вашингтон виступить посередником у переговорах між Україною та Росією на робочому рівні. За його словами, сторони обговорюватимуть післявоєнні гарантії безпеки, деескалацію та гуманітарні питання.

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Президент України Володимир Зеленський 3 листопада уточнив, що переговори відбуватимуться на рівні делегацій. Їхня мета — підготувати підґрунтя для подальшої зустрічі лідерів трьох країн.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 3 листопада заявив, що російську делегацію на тристоронніх переговорах очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. До слова, він очолював попередню російську делегацію на тристоронніх переговорах у Женеві у лютому 2026 року.

Американські аналітики зазначають, що під час попередніх переговорів Володимир Мединський використовував своє становище, щоб затягувати процес. Зокрема, він зосереджувався на так званому «історичному корінні» війни — риториці, за допомогою якої представники Кремля, на думку українських та американських посадовців, намагаються уникати предметного обговорення реальної мирної угоди.

«Роль Мединського як головного переговірника свідчить про те, що Кремль залишається незацікавленим у проведенні добросовісних переговорів і натомість прагне тривалих воєнних дій проти України», — підсумували аналітики.

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Мирні переговори — останні новини

Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що у Вашингтоні кардинально змінили вимоги до України. За інформацією видання, раніше Білий дім пов’язував надання Україні майбутніх безпекових гарантій із територіальними поступками. Однак згодом США дали зрозуміти, що не збираються змушувати Київ погоджуватися на передачу Росії частини українських територій під час переговорів.

Сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч представників України, США, європейських країн і НАТО. Учасники переговорів обговорять безпекові гарантії для України і плани післявоєнного відновлення.

Тим часом мністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував США за продовження політики, яка нібито «віддаляє мир». Він поскаржився, що Україна останнім часом отримує більше зброї від західних спонсорів, що вона готується для ударів по більшій кількості цілей у Росії.

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