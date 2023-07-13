Путін знову вигадав "загрозу" для Росії через вступ України до НАТО

Російський диктатор у своїх заявах суперечить сам собі.

Російський диктатор Володимир Путін знову заявив, що нібито вступ Україні в НАТО несе "загрозу" для Росії.

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Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Він заявив, що вступ України до НАТО "очевидно несе загрозу".

"Щодо членства України в НАТО, ми неодноразово говорили, це створює загрози для безпеки Росії, очевидно. І, власне, одна з причин "спеціальної воєнної операції" - це загроза вступу України до НАТО", - заявив диктатор.

Разом з тим, Путін, який розпочав війну проти України, заявив, що будь-яка країна має право на забезпечення власної безпеки.

"Звичайно, вона (будь-яка країна - ред.) має право вибирати той спосіб досягнення цієї мети, який вважає для себе найбільш правильним. Є тільки одне обмеження, воно пов'язане з тим, що, досягаючи безпеку для однієї країни, не повинні створюватися загрози для іншої країни", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підтвердив, що союзники України домовилися гарантувати безпеку України до її вступу до Альянсу.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає повноцінне запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу у квітні наступного року в разі перемоги у війні з Російською Федерацією.

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