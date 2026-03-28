- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1034
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін знову вразив цинізмом: що диктатор заявив про війну в Україні
Путін нахабно намагається виправдати війну в Україні, називаючи її «праведним боєм».
Диктатор Російської Федерації Володимир Путін знову зробив низку зухвалих і цинічних заяв про причини «сво» — тобто війни в Україні.
Про це «фюрер» заявив у своєму зверненні до десятиріччя Росгвардії.
Він зухвало висловився, мовляв, його окупанти «б’ються за Росію» та нібито захищають «заповіти і віру своїх батьків, дідів і прадідів».
Розпочату війну в Україні Путін нахабно назвав «праведним боєм» за «вільне життя дітей і онуків на своїй землі». Пихато господар Кремля згадав ще й традиційний наратив свого режиму про буцімто «захист російськомовних» та «священне, історичне право народу говорити рідною мовою».
Нагадаємо, кілька дні втому речник Кремля Дмитро Пєсков зухвало заявив, що «критичне» питання переговорів України і РФ - території. Досі, каже він, воно не було узгоджено. Саме тому, зухвало наголосив представник «фюрера», війна триватиме далі.