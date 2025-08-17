Путін знову висунув вимоги щодо мови та церкви — в Україні відповіли

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо України. Зокрема, йдеться про його вимогу надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію.

Про це Івановська повідомила на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови.

"Путін вкотре намагається диктувати Україні свої умови: серед “вимог”, озвучених під час переговорів із Дональдом Трампом, — надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію. Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це – зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус”, — наголосила Івановська.

Реклама

Вона також підкреслила, що російська мова не є просто “мовою спілкування”, як намагається представити Кремль.

“Це – інструмент імперської політики, яким століттями насаджували меншовартість, знищували українську культуру й намагалися стерти нашу ідентичність. Московська патріархія — частина того ж механізму підкорення”.

Івановська зазначила, що Україна вже заплатила високу ціну за право бути собою: “Тисячі життів віддані на фронті, у наших мирних містах та селах — й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний “мир”. Ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні = поступки у питанні свободи”.

Уповноважена підсумувала: “Крок назад у мові — це крок до втрати держави. Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила — у власному слові. Наша свобода — в українській мові. Мова — це зброя. І ми не дозволимо її відібрати”.

Реклама

Раніше The New York Times повідомив, що під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом на саміті на Алясці 15 серпня російський президент Володимир Путін озвучив вимоги щодо російської мови та православної церкви Московського патріархату в Україні після завершення війни.