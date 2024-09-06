Путін знову заговорив про мир: що криється за новою заявою диктатора

Путін висунув умови для завершення війни. Але Захід відреагував негативно, розуміючи, що РФ не прагне миру.

Президент РФ Володимир Путін знову окреслив умови, після виконання яких начебто погодиться на переговори з Україною щодо припинення війни. Україна вважає умови Путіна абсурдними і не сприймає їх серйозно.

Експерт Вадим Денисенко пояснив, що стоїть за черговою заявою Путіна про переговори з Україною.

"Все йде до того, що ближче до нового року буде три мирних плани: план США (його рамки окреслені нещодавно в Foreign Affairs і зводяться до того, що потрібно якось заморозити конфлікт, не дати можливості його повторити і чекати смерті Путіна). Український мирний план і план Китаю, який, за великим рахунком, на цьому етапі, нічим не відрізняється від того, що озвучено в Foreign Affairs", - вважає він.

Денисенко також пояснив позицію Китаю.

Гра Китаю, на його думку, полягає в наступному:

Оформити повне лідерство в БРіКС

Зайти в ряд країн ЄС, (не лише до Угорщини), щоб створити серйозний плацдарм для подальшої своєї присутності в Європі. Саме в цьому контексті, між іншим, треба дивитися на примушування Лукашенка до нормалізації стосунків Білорусі з сусідами. Китай спробує зіграти в гру, де саме вони можуть гарантувати, що Путін не збожеволіє остаточно після заморозки конфлікту

"В усій цій моделі поки незрозуміло, як себе поведуть США по відношенню до Китаю. Бо зараз головна битва світу (точніше битва між КНР і США), не наша війна, а битва за ЄС і Австралію. І мирний план по Україні - це частина цієї великої битви", - продовжив експерт.

"Окремо, хочу звернути увагу на те, що Польща хоче стати одночасно головним хабом Китаю і США в Центрально-Східній Європі (повертаємося до нашого інфантильного уявлення про світ). І ми маємо на це активно звертати увагу, бо після завершення війни ми маємо всі шанси опинитися в умовній залежності від рішень Варшави", - написав він.

Чи можливі переговори до виборів в США?

"Як на мене, малореально, хоча й не можна на 100% це відкинути. Але повторюся, всі рішення головні гравці будуть приймати не стільки, виходячи з ситуації в Україні, скільки з перспектив великої битви за ЄС і Австралію. І це головний (крім, військового, звичайно) виклик для нас", - зазначив Денисенко.

Нагадаємо, Путін заявив, що РФ начебто готова розмовляти з Україною, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

Канцлер Австрії Карл Негаммер, коментуючи заяву Путіна, запропонував провести мирні переговори між РФ та Україною "без попередніх умов" і "на рівні очей".

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