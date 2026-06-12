Путін знову заперечив війну проти України: що заявив цього разу

Володимир Путін / © Associated Press

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Диктатор Кремля Володимир Путін знову зробив абсурдні заяви, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні. Також він видав нову теорію про причини розширення НАТО.

Заяву лідера країни-агресорки передають російські ЗМІ.

Путін про війну в Україні — що заявив

Путін вкотре заявив, що цю війну в Україні розпочала не Росія. Натомість він поскаржився, що зараз Москва змушена практично наодинці протистояти «усьому колективному Заходу».

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«Не Росія розпочала війну… Нікому не вдасться завдати Росії стратегічної поразки», — самовпевнено зазначив Путін.

Також диктатор вигадав власне пояснення, чому після 2022 року до НАТО вступають нові країни. За його абсурдною версією, вони роблять це не для захисту від російської агресії, а нібито щоб відхопити собі «частину пирога», якщо Росія програє війну.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

Раніше ми писали, що для Путіна все ще гірше, ніж здається. Останнім часом Україна завдає болісних ударів у саме серце Росії, приголомшуючи цим Кремль

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До слова, у Bloomberg наголошують, що навіть на тлі успіхів України війна може стати ще небезпечнішою, адже загнаний у кут Путін здатен підвищити ставки.

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